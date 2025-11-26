我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

日銀暗示最快12月升息 鷹派訊號轉強 匯率壓力成關鍵變數

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在審議委員會中最鴿派的植田和男，上周五接受國會質詢時也表示，日銀會在接下來的會議中討論升息的「可行性和時機」，這和先前他強調日銀並無預設政策調整時間點的說法，語氣已有明顯不同。（路透）
在審議委員會中最鴿派的植田和男，上周五接受國會質詢時也表示，日銀會在接下來的會議中討論升息的「可行性和時機」，這和先前他強調日銀並無預設政策調整時間點的說法，語氣已有明顯不同。（路透）

日本銀行（央行）最快可能在下月升息。路透引述消息人士報導，日銀重新較為鷹派的論調，反映日圓急貶的疑慮再起，而要求壓低利率的政治壓力也逐漸減退。

兩位熟悉日銀思維的人士向路透表示，日銀過去一周日改變對外溝通的方式，從原本擔心美國經濟狀況，改為強調日圓走弱所帶來的通膨風險，目的在於提醒市場12 月仍可能升息。

日銀重新轉回鷹派的態度，緊接在首相高市早苗上周和日銀總裁植田和男會面過後，可見新政府對升息的政治阻力已暫告消失。

與此同時，12 月是否升息仍是五五波。另一位消息人士說，由於聯準會（Fed）比日銀早一周開會，美方的利率決定很可能左右日圓走勢，也將影響日銀的決策。

兩位消息人士指出，從植田在內日銀官員最近談話來看，日銀內部越來越多人認為日圓走弱已成為趨勢，可能帶來比過去更大的通膨壓力。

三菱日聯摩根士丹利證券債券策略長六車治美說：「日銀現在擺明是刻意釋放訊號，萬一 12 月決定升息，也不會讓市場太意外。」

路透最近調查則顯示，略高於半數的經濟學家預測，日銀會在 12 月 18 至 19 日的會議上升息；所有受訪者都預估，明年 3 月之前利率將調升至 0.75%。

越來越多日銀委員認為，升息的條件已經成熟。小枝淳子上周表示，由於物價「相對強勢」，日銀必須持續調高實質利率。

日銀前委員增一行上周六受訪則說，升息時機「已經逼近」。這番談話也讓 5 年期公債殖利率周二攀升至 17 年新高。

小枝和增一行可能會加入另兩位鷹派委員的行列。兩位鷹派委員9 月和 10 月的會議均主張將利率從 0.5%調升至 0.75%，只是當時未能過關。

在審議委員會中最鴿派的植田和男，上周五接受國會質詢時也表示，日銀會在接下來的會議中討論升息的「可行性與時機」，這和先前他強調日銀並無預設政策調整時間點的說法，語氣已有明顯不同。

更關鍵的是，日圓走弱恐怕會影響「基礎通膨」，這是日銀決定何時升息時最重視的指標之一。如今的表態顯示，日銀認為匯率波動對物價的影響恐怕更為深遠。

日銀今年 1 月將利率調升至 0.5%後，因擔心美國關稅衝擊經濟，從此按兵不動。日銀升息步調遲緩，是日圓走弱的原因之一，而日圓貶值又會推升進口成本，使通膨加速。

另一個變數來自Fed。Fed 內部對於是否在 12 月 10 日結束的決策會議上降息意見分歧。若 Fed 因擔心通膨而選擇按兵不動，或者釋出壓低未來降息預期的訊息，美元可能走強、日圓進一步走弱，讓日銀下月面臨更大升息壓力。

反過來說，若 Fed 升息，日圓可望獲得支撐，也能減輕日銀立即回應的壓力。但這同時會引發外界對美國經濟狀況的疑慮，進一步增加日銀後續升息的變數。

殖利率 降息 高市早苗

上一則

紅火的HBM能送入口 7-11和SK海力士首次跨界合作 打造晶片餅乾

延伸閱讀

高市早苗：透過對話建立日中良好關係 是我的責任

高市早苗：透過對話建立日中良好關係 是我的責任
川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題

川高通話強調美日同盟 高市避談台灣議題
新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息

新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息
中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

中武嚇升級 黃海再執行軍演 科企高超音速導彈模擬攻日

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境