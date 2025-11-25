我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

三星五年來首度擴增主管職 透露戰略端倪：著重晶片良率與行動創新

編譯簡國帆／綜合外電
三星電子25日公布例行的人事調整，打破近五年來縮減主管職的趨勢，擢升161位主管。（美聯社）
三星電子25日公布例行的人事調整，打破近五年來縮減主管職的趨勢，擢升161位主管，擴增副總裁數量，而且集中在人工智慧AI）、行動及半導體等領域，涵蓋晶片良率專家，希望提振行動創新，並恢復半導體競爭力。

三星電子在2026年人事變動中，擢升161位主管，多於去年的137人，為2021年來首度增加，包括拔擢51位執行副總裁、93位副總裁。三星電子表示，這次升職的員工包括30幾歲與40幾歲的勞工，以持續推動管理階層的世代交替。

其中，升任執行副總裁和主管職的人大量集中在AI、行動及半導體領域，而且在裝置體驗部門（DX）負責人盧泰文在成為共同執行長後，許多快速升遷者都屬於管理智慧手機事業的行動體驗（MX）部門，DX部門也擢升負責驅動行動AI創新的人物。

在半導體事業，三星電子這輪拔擢了一些記憶體和晶圓代工補門的「瑕疵分析」專家為執行副總裁，例如有「生產良率搞定者」之稱的金勇大（音譯，Kim Young-Dae），盼提高生產良率，並且重奪DRAM市場龍頭地位。

三星研究部門也擢升大量新主管以推動未來科技，包括行動裝置的AI功能創新、和機器人軟體專家等。

