波克夏發14億美元「日圓債券」 規模比上一回增加逾1倍

編譯易起宇／綜合報導
「股神」巴菲特執掌的波克夏14日發行2101億日圓（約14億美元）的日圓計價債券，規模比上回4月發行的翻增不只一倍，發行利差也比上回縮小，顯示市場環境出現改善，全球投資人湧入日本市場。

波克夏這次發行四種期別介在3年期至15年期的美國證管會（SEC）註冊優先無擔保債券，籌資規模遠高於上回4月發行的900億日圓。波克夏上次發行日圓債，市場不確定性正因美國貿易緊張而升高，導致其發債規模創下2019年開始發行日圓債來最小。

這次發行當中最大批的3年期債券，利差將定在比中間交換利率高出48個基點，小於上次發行定價的70個基點；5年期債券利差則為約64個基點，利差同樣小於上次發行。

Resona資本管理公司首席基金經理人藤原貴志表示，專注公司債的投資人需求已在恢復。「像波克夏這樣受歡迎的公司，債信評級也好，即使在次級市場也會有主動購買的外國投資人。」

藤原指出，利率上升已重新燃起投資人對公司債的興趣，「投資人在其中看到更高的價值，也包括日圓計價債券」。

雷諾汽車、斯洛維尼亞和新韓銀行等外國發行人，本月也都陸續發行日圓債，凸顯出投資人需求正在成長，雖然在利率升高環境下主要集中在短期債券。

利差縮小也凸顯出市場氛圍比4月改善，當時美國關稅威脅引發波動性，並讓多家日本企業因擔憂借貸成本升高，而取消或延後本國債發行。當時的貿易政策不確定性一直使投資人焦慮不安。自六年前首次發行日圓債來，波克夏一直是日圓債的定期發行商，也使其成為日圓債同期最大外國發行商。這次最新發行已引發推測該公司可能使用這筆資金加碼日本股票。波克夏持有三菱、伊藤忠等日本五大商社股票。

另一方面，野村證券資深信用分析師荻野和馬表示，在經過對投資人需求調查後，已取消部分超長期債券的發行，因為對日本新政府財政立場的不確定性，以及投資人對利率風險的敏感，「投資人需求依照期別變化很大」。

