AI熱潮撐起需求 英飛凌預估2026年重返成長

英飛凌預測，該公司營收將在2026會計年度重返成長。（路透）

德國晶片大廠英飛凌（Infineon）預測，隨著全球人工智慧（AI ）資料中心熱潮推升銷售動能，該公司營收將在2026會計年度重返成長。

英飛凌周三發布新聞稿說，截至2026年9月止的會計年度營收將「溫和成長」，並將AI資料中心電源解決方案的銷售額上修至15億歐元（約17億美元），較上季財測高出五成。

AI資料中心需求強勁，有助英飛凌抵銷汽車市場成長趨緩的影響。汽車事業約占英飛凌營收一半。

英飛凌執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）在新聞稿中說：「全球對AI基礎設施的投資持續快速增加，我們預期仍有相當大的成長空間。不過汽車、工業和消費性市場的成長動能依舊有限，許多客戶下單態度謹慎，多以短期訂單為主。」

英飛凌對2026年的展望也反映汽車產業的狀況。汽車晶片製造商在疫情期間經歷供應短缺後，客戶為消化過剩庫存，導致需求持續低迷。再加上美國總統川普掀起的貿易戰，以及可能對半導體加徵出口關稅的地緣政治緊張情勢，使市場更加動盪。

英飛凌2025會計年度營收下滑2%至146.6億歐元，符合彭博彙整的分析師的平均預期。9月為止的會計年度第4季營收達39.4億歐元，季增6%，汽車事業在內的所有部門均有貢獻。

上季毛利率為38.1%，低於前一季的40.9%，反映匯率 影響，以及電源和感測系統部門部分消費性應用產品因產能未充分利用而薄利促銷。

英飛凌預估本季（2026年度第1季）營收約為36億歐元，低於分析師平均估計的37.5億歐元。摩根大通分析師德許潘德（Sandeep Deshpande）等人指出，英飛凌管理層財測向來以保守著稱。

英飛凌競爭對手德州儀器（Texas Instruments）與意法半導體（STMicroelectronics）上個月公布第3季財報都令市場失望，原本預期的汽車需求復甦看似搖搖欲墜。

此外，荷蘭政府9月底接管大陸業者擁有的晶片製造商安世半導體（Nexperia），又擾亂汽車產業供應鏈 。安世半導體的晶片在汽車供應鏈中扮演關鍵角色，但北京方面隨後限制其產品出口，導致供應吃緊。