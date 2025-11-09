「山寨版家族辦公室」滿天飛 冒名者可能有雙重動機

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
「山寨版家族辦公室」亂象叢生。新加坡一名男子因為冒充名門家族代表詐騙投資人，去年被定罪。（路透）

全球財富激增，催生出有史以來最多的「家族辦公室」，但假冒者也呈爆炸性成長。根據業內人士，有人以募資之名誘騙投資人，也有人為了虛榮和社交地位自創「山寨版」家族辦公室。

根據Deloitte最新估計，截至2024年，全球單一家族辦公室的數量已超過8000家，五年間勁揚30%，預計2025年底將達9030家，2030年突破10000家。這些家族辦公室目前管理資產約3.1兆美元，到2030年估將暴增73%到5.4兆美元。龐大的資金湧入，使得家族辦公室一夕成為社交圈新寵。

Diamond Wealth創辦人Ronald Diamond指出：「所有的錢都流向家族辦公室，因此只要你說你有一間家族辦公室，銀行、律師、會計師都想跟你談」。

去年，新加坡有名男子偽造電郵網域，建立虛假的線上身分，冒充埃及著名商業家族Man Capital的高管，誘騙投資人把錢投入未上市的科技新創公司股票，整起詐騙案的金額大約1000萬美元。

由於多數國家並不要求只管理自家財富的家族辦公室公開登錄或取得基金管理執照，再加上億萬富豪通常行事低調，所以外界很難驗證假冒者身份真偽。

但專家指出，真正的家族辦公室只管理自家財富，不必募集資金，也不會對外販售投資產品。Canopy執行長Mu Chen提醒：「如果有人自稱富二代，還附上一篇四五百字的身世介紹來證明自己，顯然有詐。」

也有一些假冒者的目的不為了騙錢，而是想「混進上流圈」。Prestel & Partner的董事Tobias Prestel表示，「只要說自己是家族辦公室的人，銀行就會請你吃午餐、資產管理公司邀你共進晚餐，人人都對你畢恭畢敬」。

為防以假亂真，家族辦公室之間如今也採行「圈內背書制」，透過熟人推薦或共同投資經驗互相驗證身分。Diamond說，如果跟業界知名家族或協會確認時，卻「打聽不到這個名字，那很可能就是警訊」。

