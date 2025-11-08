我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

AI瀏覽器Atlas可攻破付費牆 成媒體業者一大難題

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
可攻破付費牆的AI瀏覽器，成為媒體業者的一大難題。(路透)
可攻破付費牆的AI瀏覽器，成為媒體業者的一大難題。(路透)

人工智慧AI）瀏覽器市場百家爭鳴，OpenAI在10月下旬釋出自家的AI瀏覽器Atlas，與Perplexity旗下的Comet，以及微軟Edge的Copilot模式，搶食這個競爭愈來愈激烈的市場。

然而，AI瀏覽器將對媒體業者帶來更大的難題，因為其代理功能使業者更難控制讀者如何獲取文章；例如，若用戶要求Atlas與Comet取得「麻省理工科技評論」僅供訂戶瀏覽的9000字全文，它們也能辦到，不像ChatGPT與Perplexity，會將用戶擋下。

Atlas與Comet之所以能讀取文章，原因包括，對網站來說，Atlas的AI代理無異於民眾使用一般Chrome瀏覽器。當自動化系統的爬蟲與資料抓取工具造訪網站時，會出示數位身分識別，讓網站知道何種軟體提出請求，以及有何來意。出版商可利用機器人排除協議，阻擋特定爬蟲。

然而，根據TollBit最新的機器人狀態報告，新一波的AI訪客愈來愈像人類。由於Comet與Atlas這類AI瀏覽器在網站紀錄中會顯示為一般的Chrome連線，因此若網站封鎖它們，可能連帶阻擋到人類用戶。這讓出版商更難偵測、封鎖，監控這些AI代理。

即使媒體成功阻擋AI代理存取自家內容，AI代理可能只會改為推薦其他媒體的相關報導。

AI瀏覽器仍屬新興技術，尚不清楚它是否會取代現行的網路搜尋方式。但無論這些工具最終是否普及，有一點已十分明確：如付費牆與爬蟲封鎖機制等傳統防線，已不足以防止AI系統在未經同意的情況下，存取與重製新聞內容。若AI代理成為未來新聞閱讀的主流，出版商勢必需要更高的資訊透明度與控制力，掌握自家內容何時、以及如何被取用和利用。

AI 微軟 人工智慧

上一則

中國10月出口年減1.1% 8個月來最差 進口增速也放緩

下一則

亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商

延伸閱讀

會寫程式能交流 AI「前線部署工程師」職缺增逾8倍

會寫程式能交流 AI「前線部署工程師」職缺增逾8倍
奧特曼：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困

奧特曼：OpenAI不當「大到不能倒」企業 搞砸了也不求政府紓困
暢行無阻？AI瀏覽器竟可攻破付費牆 媒體業者心慌慌

暢行無阻？AI瀏覽器竟可攻破付費牆 媒體業者心慌慌
OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源

OpenAI與亞馬遜簽380億美元協議 擴大雲端運算資源

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」