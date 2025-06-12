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亞洲正加快去美元化 反映美元武器化效應持續發酵

編譯林聰毅／綜合外電
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在地緣政治不確定性、貨幣政策變動以及匯率避險等因素的交互作用下，亞洲正逐漸擺脫對美元的依賴。圖為美元、韓元、日圓及人民幣等鈔。（路透）
在地緣政治不確定性、貨幣政策變動以及匯率避險等因素的交互作用下，亞洲正逐漸擺脫對美元的依賴。圖為美元、韓元、日圓及人民幣等鈔。（路透）

在地緣政治不確定性、貨幣政策變動以及匯率避險等因素的交互作用下，亞洲正逐漸擺脫對美元的依賴。美國銀行（BofA）預期，東南亞國協（ASEAN，東協）將加快「去美元化」的步伐。

荷蘭國際集團（ING）外匯策略師佩索萊（Francesco Pesole）表示：「川普反覆無常的貿易決策和美元的劇烈貶值，可能正在鼓勵加速轉向其他貨幣。」

投資人和政府官員開始意識到，美國雖未公開將美元武器化，但似乎已在貿易談判以美元為手段。巴克萊銀行亞洲外匯和新興市場總經策略主管科特查（Mitul Kotecha）表示，這已導致各國重新評估以美元為主的投資組合。

三菱日聯金融集團（MUFG）亞洲全球市場研究主管李琳（ Lin Li）表示，去美元化正在加快，尤其是亞洲經濟體正尋求減少對美元的依賴，希望以本幣為交易媒介以降低外匯風險。

東協在日前的「2026-2030年經濟共同體戰略計畫」中，承諾在貿易和投資中增加使用本幣，透過推廣本幣結算並加強區域支付連線，以降低匯率波動的衝擊。美銀指出，東協加速去美元化主要受兩大因素驅動，一是個人和企業逐漸把美元儲蓄兌換回本幣，二是投資大戶更積極為外國投資避險。

除了東協，印度和中國大陸等金磚國家正積極開發和推廣自己的支付系統，以繞過環球銀行金融電信協會（SWIFT）等傳統系統，北京也一直在推動以人民幣進行雙邊貿易結算。

巴克萊的科特查說，去美元化是「緩慢持續的過程」，各國央行逐步降低美元的外匯存底占比。新加坡、南韓、台灣、香港和中國大陸等亞洲經濟體擁有大量外國資產，最有可能將其海外獲利或資產匯回，並且兌換成為本幣。

野村證券全球外匯策略主管陳立偉說：「我們看到了包括日圓、韓元和新台幣的優異表現。」他觀察到，很大一部分的外匯避險交易來自壽險公司、退休金基金和避險基金等機構投資人。野村指出，日本壽險公司的避險比率4-和5月由44%增至48%，台灣的避險率約為70%。

壽險 匯率 貨幣

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