我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

防止企業鑽漏洞 印度擬緊縮外資持股規定

編譯吳孟真／綜合外電
印度計劃緊縮企業的外資持有規定，讓外資直接或間接持有的企業，在轉移股票或進行整頓時，必須依循外國直接投資（FDI）法規。（美聯社）
印度計劃緊縮企業的外資持有規定，讓外資直接或間接持有的企業，在轉移股票或進行整頓時，必須依循外國直接投資（FDI）法規。（美聯社）

消息人士表示，印度計劃緊縮企業的外資持股規定，可能對電商和製藥在內等企業，造成顯著影響。

路透報導，這項改變將重新定義印度對外資直接或間接持有的企業的態度，使其在轉移股票或進行整頓時，必須依循外國直接投資（FDI）法規。

印度正重新審視其外國投資法規，以便將其簡化，並填補漏洞。兩名不願具名的政府官員說，這項變革的討論快要定案。負責公布法規的印度財政部和印度準備銀行（央行），均未回覆置評請求。

消息人士指出，新德里政府計劃在「外資持有並控制的實體」（FOCE）下增設新類別，納入擁有「間接外國投資」的印度企業。該人士說，「在直接投資的情況下不被允許的，在間接投資下也不應被允許，這如今將清楚反映在法規之中」。

這名人士也說，「修改後的法規一旦施行，即便是在國內進行的整頓行為，或資產的內部轉移，都可能觸發外資持有企業的FDI責任」。

FOCE將被定義為「由居住海外者或海外投資基金控制的印度公司」。新法規將使間接持有與直接持有的外資企業，在組織結構和持有人改變時，必須遵循FDI法規。尤其是，任何間接持股的轉移均須提報，還須遵守產業本身的外國投資上限。此外，企業也須依規申明，這些交易活動將在公平的市場價格下進行。

印度 央行 財政部

上一則

輝達攜手阿聯MGX 打造歐洲最大AI資料中心

延伸閱讀

是否提供巴基斯坦防空系統協助？中國外交部未正面回應

是否提供巴基斯坦防空系統協助？中國外交部未正面回應
匯回投資收益剝層皮？美擬對非公民匯款課稅 印媒臆測恐波及美股投資

匯回投資收益剝層皮？美擬對非公民匯款課稅 印媒臆測恐波及美股投資
印度封鎖2家中國官媒的X帳號 稱其散播印巴衝突「虛假訊息」

印度封鎖2家中國官媒的X帳號 稱其散播印巴衝突「虛假訊息」
川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水：談判尚未完成

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水：談判尚未完成

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%