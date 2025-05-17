亞幣對美元走勢分道揚鑣 人民幣、韓元近期將測試關鍵價位

今年來美元走貶，亞幣是主要贏家。（路透）

川普2.0關稅政策詭譎多變重創美元資產，使亞洲貨幣 今年來對美元勁升。但外匯策略師預料，今後亞洲各國貨幣對美元走勢可能開始分道揚鑣，反映投資人面對貿易不確定性和世界兩大經濟體成長顧慮時，設法趨吉避凶。

彭博資訊報導，外匯策略師推估，中國人民幣可能升破目前位於7.2元兌1美元的阻力關卡，而南韓元短線可能上測1,380韓元兌1美元價位。同時，馬來西亞元和泰銖恐會恢復貶勢，印度 盧比則可能回測86.20兌1美元的支撐價位。

今年來美元對世界各國貨幣普遍走貶，目前為止對美元升幅最大的主要是亞幣，例如台幣和韓元，反映投資人預期這些貨幣可望受惠於與美國貿易談判的進展。更普遍性的主題，像是美中緊張關係和聯準會（Fed）利率展望，仍將發揮重大影響力，但個別亞幣今後的表現，將視各國與川普2.0貿易談判進展、國內貨幣政策，乃至地緣政治因素而有所不同。

新加坡Convera首席外匯與總經策略師Shier Lee Lim說：「初期漲勢令人鼓舞，但我們認為，美元兌亞幣中期走勢大致趨升，但有特定幾個例外。」她指出，亞洲未來展望如何，終究取決於中國經濟復甦步調、全球貨幣政策轉變，以及貿易摩擦降低能否持久而定。

以下是近期內亞幣兌美元備受矚目的關鍵價位：

人民幣：7.2

高盛本月以人民幣從實質貿易加權基礎來看已被低估為由，調高對在岸人民幣兌美元匯率 預測，3個月期和6個月期兌美元匯率分別提高到7.2和7.1，比原估的7.3和7.35走強。與美國貿易談判若有進展，人民幣可能還有升值空間。

Danske Bank首席分析師Allan Von Mehren看法相同，他說：「唯恐貿易戰導致人民幣疲軟的顧慮顯然已消退，我認為，我們會看到美元/人民幣交叉匯率再度趨緩。」他指出，7.20是短期內重要心理價位。

韓元：1,380

韓元對美元已一連三周挺升，主要得力於外傳南韓與美國本月雙邊談判曾商議外匯政策議題。

Convera的Lim表示，雙邊談判有進展固然有助於支撐韓元，但升值步調可望緩和下來，反映關稅調降的利多效應減退。今後韓元能否續強，將取決於全球貿易是否復甦、嘉惠出口導向型經濟體。

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究部門主管Khoon Goh預測，韓元兌美元匯價面臨的下一道心理關卡在1,380。

馬元、泰銖、印度盧比看貶

Ebury Partners市場策略主管Matthew Ryan認為，今年稍後，馬元和泰銖都將對美元回貶，馬元可能在第2季末前下探4.3兌1美元，年底前再貶向4.5。他指出，馬來西亞與中國貿易關係匪淺，恐難與美國敲定有利大馬的協議。

泰銖後市可能走貶，則是因為泰國在中國和美國的曝險皆高，而匯市交易員普遍低估泰國寄降利率的可能性。他認為，泰銖下一個重要心理支撐價位大約在35銖兌1美元。

印度盧比同樣面臨貶值壓力，因為與鄰國巴基斯坦邊境衝突的不確定性揮之不去，且市場預料央行會進一步寬鬆貨幣政策。

Shinhan Bank副總裁Kunal Sodhani估計，美元/盧比近期內將面臨86.20阻力關卡，若是跌破，下一目標在87。