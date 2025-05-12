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全球資金移轉 離美入歐成趨勢 大型機構經理人削減美元曝險

編譯任中原／綜合報導
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近來美國資產遭遇賣壓、資金轉向歐洲。（歐新社）
近來美國資產遭遇賣壓、資金轉向歐洲。（歐新社）

近來全球資金「離美入歐」，投資機構警告，這顯示退休金基金等大型機構經理人，已啟動長期削減美元曝險的行動，象徵更長期轉折的開端。

華爾街銀行業者表示，資產額數兆美元的各大投資機構陸續削減美元部位，因經理人擔憂美國總統川普的決策混亂、且頻頻攻擊聯準會（Fed），以及貿易戰帶來的衝擊。

芬蘭Veritas退休金保險公司上季減降低美股曝險，投資長威克史東姆表示，美股股價偏高，而且「關稅不確定性與相關訊息，提高美股的不可預測性，讓我們懷疑支付美股溢價的構想」。

丹麥各大退休金基金上季也淨賣出美國資產，為2022年以來首見，購買歐洲上市股票金額則是2018年來高點。資產規模1,490億澳幣的澳洲UniSuper年金計畫投資長皮爾斯表示，該基金擁有龐大美國曝險，「坦白說，我認為我們的美國資產投資已經過頂」。

百達資產管理公司策略長鮑利尼表示，「這種現象正在發生。速度雖慢，但無可避免」。由於歐股相對便宜，加上德國擴大國防支出催化經濟成長，使歐洲成為「最合乎邏輯的」歸宿。

法國巴黎銀行全球總體策略主管布朗指出，若歐洲退休金基金將美國資產配置比重降到2015年水準，相當於淨賣出價值3,000億歐元的美元資產。

雖然美股已收復4月2日「解放日」以來的失土，但今年來仍然下跌，表現在全球排名末段班，美元指數今年來也貶值逾7%。

美元今年來大幅貶值，使持有美國資產卻未做匯率避險安排的投資者特別難熬。美銀估計，瑞這些機構將美元避險比率提高到新冠疫情前水準，歐洲機構須對美元資產進行2.5兆美元的避險操作，將進一步壓低美元匯率。但許多投資機構不急著做決定，因為考慮到美國市場長期成長的好處。分析師也表示，資金逃離美國的勢頭有其限制，因為美國股債市太深，且流動性高。

退休金 美股 匯率

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