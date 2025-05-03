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企業仍觀望 美歐亞製造業PMI陷萎縮 美連兩月下滑

編譯季晶晶／綜合外電
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美國關稅政策不確定性，美國、歐元區及亞洲多國製造業景氣4月持續陷入萎縮。(路透)
美國關稅政策不確定性，美國、歐元區及亞洲多國製造業景氣4月持續陷入萎縮。(路透)

由於美國關稅政策不確定性，使企業對下訂單保持觀望，美國、歐元區及亞洲多國製造業景氣4月持續陷入萎縮，印度和菲律賓則逆勢擴張，台灣則跌逾一年來新低。

美國供給管理協會（ISM）1日公布，4月製造業指數降至48.7，雖沒有經濟學家料想般那麼差，但為連續第二個月下滑，也仍低於象徵景氣榮枯線的50。

其中，進口次指標降幅為2023年底以來最大，顯示企業搶進口的趨勢進入尾聲，訂單次指標連三個月下滑，未出貨訂單也加速縮減，評估企業購買的價格次指標攀升至2022年6月來最高，反映生產端通膨壓力加重。

標普全球公司（S&P Global）2日也發布，歐元區4月製造業採購經理人指數（PMI）略升至49，是32個月最高，顯示製造業情勢意外回穩，但景氣還是處於萎縮領域。新訂單次指標繼續下滑，但產出次指標升抵51.5，為2022年3月來最高，顯示雖然需求疲軟，生產卻持續增加。

亞洲多數國家4月製造業景氣未見起色。標普全球公布，台灣4月製造業PMI從前月的49.8下滑至逾一年來最低的47.8，連兩月萎縮；南韓則陡降至47.5，為2022年9月以來最低，企業的悲觀情緒也達到新冠疫情爆發以來最高點，生產和新訂單次指標降幅是2023年6月以來最大，新出口訂單次指標為去年10月來首度下滑。

在東南亞，泰國、馬來西亞和印尼的景氣都加劇萎縮，泰國4月製造業PMI降至49.5，馬來西亞大降至45.4，景氣都加劇萎縮，印尼更從52.4下滑到46.7，從擴張轉為萎縮，菲律賓則受惠於即將舉行的地方選舉，4月PMI重返擴張區間的53。

印度是一大例外，4月製造業PMI略升至58.2，顯示景氣加速擴張，主因出口需求熱絡與產出增加。滙豐首席經濟學家班達里指出，印度4月新出口訂單大幅增加，可能暗示企業在適應不斷改變的貿易環境與美國關稅政策之際，生產轉向印度。

印度 泰國 印尼

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