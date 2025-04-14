美元連五貶 空頭押注增 彭博：近八成受訪者估一個月內續弱

根據彭博一項調查，近80%受訪者預測美元未來一個月進一步走弱，看空比率是從2022年有調查以來最高。（路透）

美國紛亂的關稅 措施牽動匯市，美元周一（13日）連續第五個交易日走貶，避險基金則增加日圓升值押注。

美元指數周一盤中下滑0.32%至99.78，稍早一度逼近上周五創下的三年低點，該指數上周大跌2.8%，受到中美貿易緊張局勢升級和對全球經濟成長的擔憂加劇影響。

儘管川普 政府周末暫時讓智慧手機、筆記型電腦和記憶晶片等商品豁免於關稅，但美國總統川普稍後又表示將對消費電子產品與半導體徵收特定關稅。

Sparebank 1 Markets外匯策略師Dane Cekov表示：「美元要想持續走升，必須在貿易戰對美國經濟造成持久傷害之前，迅速和平解決貿易戰」，「隨著川普關稅的影響在消費、通膨和就業等硬數據中顯現，未來幾個月美元將繼續走弱」。

根據彭博一項調查，近80%受訪者預測美元未來一個月進一步走弱，看空比率是從2022年有調查以來最高。一項衡量美元波動性的指標仍接近兩年來高點；美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至4月8日當周，投機交易者增加了對美元的空頭部位。

摩根大通分析師表示，投資人仍對美元悲觀，尤其是相對於日圓和歐元，因為美國經濟仍有可能陷入衰退。瑞穗銀行預期，美元在貿易加權基礎上可能還會再貶值5%，然後才會出現反彈，這與2017至2018年及疫情期間的情況類似。

高盛分析師在報告中表示：「這些關稅的設計和實施應該不利美元，因為它們侵蝕消費者和企業信心。」

另一方面，關稅相關避險需求，加上市場重新評估日本 央行升息路徑，槓桿基金對日圓的看漲程度達到2021年1月以來之最，資產管理公司在截至4月8日當周增持對日圓的多頭押注，CFTC從2006年有數據以來最高紀錄。日圓14日盤中一度升值0.9%，報142.25日圓，逼近上周五觸及的去年9月以來最強水準。

巴克萊外匯策略師表示：「在當前環境下，風險情緒將受抑制，避險資產如日圓將受惠。考量到日本央行處在升息路上，而且政策顯然傾向於本幣走強，從日本國內角度來看，日圓也具有吸引力。」