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對等關稅 美ISM指數今年首見萎縮 亞洲製造業PMI不妙

編譯葉亭均、陳苓／綜合報導
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美國對等關稅上膛，美國與亞洲製造業首當其衝，上個月美國工廠活動出現今年來首見萎縮，價格也連兩月激烈上揚。亞洲多數國家製造業景氣也轉弱，其中，台灣製造業景氣是1年來首度降至榮枯分水嶺以下，原因包括廠商不惜降價銷售，促使出廠價格由升轉跌。

美國供給管理協會（ISM）1日公布，美國3月製造業指數為49，不及2月的50.3，並低於50的榮枯分界，也略遜經濟學家預期。另外價格指數上揚至69.4，站上2022年6月來新高。過去兩個月來，價格指數大增14.5點，為4年來的同期最大增幅。

同日史坦普全球公布，美國3月製造業採購經理人指數（PMI）為50.2，不及2月的52.7，並為去年12月以來首次放緩。史坦普全球市場情報的經濟學家威廉森說，美國製造業年初的強勁表現，在3月出現動搖。對川普當局樂觀情緒、與關稅提前拉貨等因素在1、2月提振製造業，但裂痕開始浮現，如今生產出現3個月首見下滑，訂單也日益枯竭。  

亞洲方面，史坦普全球的數據顯示，台灣、日本南韓上月製造業景氣都陷入萎縮，各企業正為美國貿易政策不確定性做準備。

台灣3月製造業PMI下滑至49.8，低於前月的51.5，且是2024年3月以來首次跌破榮枯分界，終結連11月擴張，原因是外部需求比預期弱，產量與新訂單僅微幅成長，企業持續精簡人力，並更審慎部署庫存。除訂單成長放緩至1年最慢，客戶議價、企業積極促銷造成產品展開新1波降價，減幅雖有限，卻是去年5月以來首見。不過史坦普全球指出，展望未來1年前景，台灣製造業依然高度樂觀。

日本3月製造業PMI由49降至48.4，以1年來最快速度放緩，且景氣已連9月下滑；另據日銀短觀報告，第1季大型製造業信心指數降至12，寫1年來最低，並為4個季度以來首次惡化。南韓PMI降至49.1，主因是內需疲弱，且工廠指出原物料價格上漲。

在整體低迷景氣中，中國是少數例外，中國財新／史坦普全球製造業PMI攀升至51.2，高於2月的50.8，也超過預期，顯示全球第二大經濟體的工廠活動正在回升，不過主要是企業趕在美國關稅生效前忙著出貨，分析師預期這種改善只是短暫的，貿易戰可能削弱經濟成長動能。

歐元區狀況略好一些，當地低迷已久的製造業出現初期復甦跡象。據S&P Global與漢堡商業銀行（HCOB），歐元區3月製造業PMI終值為48.6，儘管略低於初估值48.7，但仍相當接近50的榮枯分界。另外該月生產指數從48.9躍升至50.5。

關稅 南韓 日本

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