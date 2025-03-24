軟體商思愛普躍歐洲市值王 擠下諾和諾德 2025年營收看增13%

德國軟體公司思愛普（SAP）股價24日早盤走高，市值超越丹麥藥廠諾和諾德，奪下歐洲市值王頭銜。 （路透）

德國 軟體公司思愛普（SAP）股價24日早盤走高，市值超越丹麥藥廠諾和諾德，奪下歐洲市值王頭銜。分析師預期，受雲端業務推動，思愛普今年營收還將成長13%。

彭博資訊和英國金融時報（FT）報導，思愛普股價24日法蘭克福時間10時57分上漲0.9%，推升該公司市值至約3,120億歐元（3,380億美元），擠下諾和諾德，躍居歐企之冠。諾和諾德在丹麥的股價今年來股價已下跌約18%。

思愛普股價過去一年來飆漲40%，主因執行長柯睿安（Christian Klein）趕搭人工智慧 （AI）熱潮，加速推動該公司業務由傳統地端伺服器，轉向雲端服務，使其得以銷售較可預期、且更賺錢的產品，進而刺激營收成長。

分析師估計，思愛普今年雲端業務營收將增加29%，整體營收估將成長13%至385億歐元（417億美元），若達成，該公司營收成長速度將是過去十年來最快。

總部位於德國西南部的思愛普，不受歐洲地區的經濟問題影響，因該公司在其最大市場美國的業務規模相當可觀。思愛普去年第4季在美營收達29億歐元（31.42億美元），占總營收的約31%。

思愛普股價漲幅也帶動德國藍籌股Dax指數，過去一年表現優於全球主要股市。思愛普占該指數權重，已超越歷史悠久的德國汽車類股，且由於該公司不斷突破Dax指數去年才為該公司上修至15%的權重上限，迫使德意志證交所上月推出該指數的無權重上限版本，讓機構投資人得以持續追蹤本土大型企業股價。

根據彭博彙整數據，思愛普也是歐洲基準的Stoxx 600指數2022年底至今30%漲幅的主要推手。

相較下，諾和諾德股價已由去年6月的歷史高點崩跌約半，市值也自去年夏天以來腰斬。原因來自，該藥廠新減重 藥CagriSema的臨床試驗結果欠佳，使投資人質疑是否能推出足以接替暢銷減重藥Wegovy的新藥。

思愛普的穩定成長，與其他遭逢挑戰的歐洲藍籌股企業形成對比。艾司摩爾（ASML）面臨訂單疲軟和出口中國大陸限制的困境，也在去年10月，遭思愛普從其手中奪走歐洲科技公司市值王寶座。