川普貿易戰增添全球海運不確定性 航商議價能力減弱

全球海運業者面臨川普貿易戰帶來的更多不確定性。 （路透）

處理全球80%貿易運輸的海運業，現正航行在美國總統川普 造成的、充滿不確定性的海面，因為川普不僅與歷史上的敵人激起貿易和地緣政治緊張，對鄰國和盟邦也是如此。

標普全球（S&P Global）本周在加州長堤 舉辦貨櫃運輸與供應鏈會議，是在這樣的背景下召開，這場年度會議也代表了貨櫃運輸合約協商季節的開始。

今年與會的重量級業者包括航運商馬士基（Maersk）、地中海航運（MSC）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd），大客戶沃爾瑪（Walmart），主要物流公司DHL、DSV等。

保護主義抬頭，會導致國際貿易減少，擁有眾多貨櫃船的航商議價能力將因而減弱，一反過去幾年來在議價占上風獲利因而強勁的態勢。

赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）周一（3日）對記者說，「這個世界已經變得非常難以預測」，「課徵更高的關稅和附加費用，對全球經濟是不好的」。這些情況令產業的成長和消費者承受壓力。

根據截至上周四的Drewry世界貨櫃指數（World Container Index），40呎櫃即期運價為2,629美元，這比新冠疫情高峰（2021年9月）時的10,377美元低了75%，也是2024年5月以來最低。

Jefferies分析師團隊在最新的報告中寫道：「地緣政治變得愈發複雜，可能讓運價向上和向下劇烈擺盪，但我們基本上認為整個2025年會是中庸。」

上個月21日美國貿易代表署（USTR）研擬對中國製造的船舶收取入港費，中遠海運（COSCO）等中國航商有可能每艘船最高被收100萬美元的入港費，非中國籍航商使用中製船舶，最多要付150萬美元。雖然對台灣和南韓的海運商有利，但對全球海運仍是個警報，貨櫃輪業者會有重大衝擊。