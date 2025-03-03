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搶iPhone16鋒頭 三星AI平價手機萬元有找

編譯易起宇／綜合報導
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南韓三星電子推出支援人工智慧（AI）功能的Galaxy A系列平價新機，最便宜只要299.99美元（約新台幣9,800元），擴大AI手機陣容，不讓前幾天才發售的蘋果iPhone 16e搶盡鋒頭，價格也比iPhone 16e低出許多。

三星2日宣布推出A56、A36、A26等三款Galaxy A系列新機，全都搭載該公司的「Awesome Intelligence」AI系統，可使用AI修圖等較高價Galaxy S25系列機種已有的AI功能，也繼續支援Google的「畫圈搜尋」（Circle to Search）功能。

這三款手機螢幕尺寸皆為6.7吋，最便宜的A26只要299.99美元，最貴499.99美元的A56則強化夜拍功能，並加入可修飾團體照人物表情的「Best Face」功能。

三星表示，Galaxy A36將於3月26日在美國開賣，A26則為3月28日，最貴的A56則只說「今年稍晚」發售。但在英國，這三款手機都將於3月19日開賣。台灣上市日期則尚未公布。

在三星推出這三款平價AI手機前，蘋果的iPhone 16e才剛在2月28日正式上市，售價599美元起，對有興趣購買蘋果手機的消費者而言，是比較負擔得起的入門款。在AI開發者都在重金投資擴大規模之際，三星和蘋果希望藉由平價AI新機把更多用戶帶進AI領域。

三星電子把自己的AI工具，與Android作業系統開發商Google的AI工具相結合。蘋果則自行開發Apple Intelligence套裝功能，並在部分環節利用外部供應商，例如在美國有OpenAI的ChatGPT，在中國大陸則仰賴阿里巴巴支援。

另一方面，韓國科學技術情報通訊部2日表示，部長劉相任將參加在西班牙巴塞隆納舉行的2025世界行動通訊大會（MWC 2025），這將是她三年來首次參加。今年的MWC預計將吸引全球逾2,000家企業參與，展示結合5G+和6G等新世代通訊技術以及AI技術的行動和網路設備。

劉相任3日活動首日將先參觀南韓新創和中小企業攤位，再造訪三星、SK電信及LG Uplus的攤位，並與每家企業執行長會談。她也將與GSM協會（GSMA）幹事長巴德里納斯會面討論國際合作事項，並計劃簽署5G+和6G行動通訊商用化的合作備忘錄（MOU）。

劉相任隔天將參觀愛立信、諾基亞和華為等國際電信大廠的攤位，參加政策論壇，並參與一場各國相關機構領導人的會議，以討論政策方向，「科技情通部將致力於投資新世代網路基礎建設和研發，並竭盡全力於國際合作，以促進國內數位企業順利海外擴張」。

AI 三星 iPhone 16

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