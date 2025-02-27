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美、德經濟疲軟 需求放緩疑慮升 西德州原油跌破70美元

編譯葉亭均／綜合報導
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國際油價25日重挫超過2%，西德州中級原油（WTI）跌破70美元大關，主因美國和德國的經濟數據疲軟，美國消費者信心大幅下滑，加劇投資者對能源需求放緩的疑慮，同時一些國家還表示石油產量有望增加。

美國西德州原油4月期貨25日下跌1.77美元，跌幅2.5%，報每桶68.93美元，是去年12月10日以來最低收盤價；布蘭特原油4月期貨25日下跌1.76美元，跌幅2.4%，報每桶73.02美元，為12月23日以來最低收盤價。紐約26日早盤兩大原油指標持續震盪走低。

美國最新出爐的數據顯示，2月消費者信心以三年半以來的最快速度惡化，對未來12個月通膨預期則激增。分析師表示，美國總統川普提出的提高關稅等計畫，引發市場擔憂，可能導致經濟成長放緩，抑制能源需求。

川普表示，原訂3月4日開始對加拿大和墨西哥進口商品徵收的關稅，將「按時按計畫進行」，這可能會提振油價，因來自這兩個國家的供應會減少。但能源顧問公司Ritterbusch & Associates分析師表示：「關稅愈來愈被視為對全球經濟成長的負面影響，可能迫使世界石油需求進一步下修。」

此外，數據顯示，德國經濟在2024年最後一季比上一季萎縮0.2%。

在供應面方面，石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國伊拉克與石油巨頭英國石油公司，簽署重新開發基爾庫克四個油氣田的協議。伊拉克則在等待土耳其儘快批准重啟來自伊拉克庫爾德斯坦地區的石油輸送。

OPEC的另一個成員國奈及利亞的石油產量，則從一年前的每日100萬桶上升到每日180萬桶。

ING則指出，俄羅斯和烏克蘭達成和平協議的前景正在改善，從而消除籠罩在油市的不確定性。

石油 關稅 德州

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