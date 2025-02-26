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全球政府負債比攀抵史上最高 小心招來「債券義勇軍」

編譯黃淑玲／綜合外電
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全球政府舉債金額持續攀高，赤字率惡化。 （路透）
全球政府舉債金額持續攀高，赤字率惡化。 （路透）

國際金融協會（IIF）周二（25日）發布的報告顯示，去年全球的政府負債比率（政府債務占GDP的比率）自2020年以來的首次上升，原因是全球年末舉債金額創下新紀錄達到318兆美元，同時卻遇上經濟成長放緩。

2024年全球政府負債比率攀抵328%，增加1.5個百分點。去年全球債務增加7兆美元，雖然不到2023年所增金額的一半，但是碰到經濟成長低，負債比因而提高。今年由於出現前所未有的全球經濟政策不確定性，加上借款成本仍然很高，IIF預期政府債務增加5兆美元，比去年增額減緩。

IIF警告，如果財政赤字不斷升高，所謂的「債券義勇軍」（bond vigilantes）可能會拋售公債，教訓政府。IIF指出，最近幾年在政治高度兩極化的國家，政府的財政平衡特別受到嚴格的審視。2022年市場對英國財政政策的反應，把當時短命的首相特拉斯（Liz Truss）拉下台，去年在法國，類似的壓力也讓總理巴尼耶（Michel Barnier）去職。

IIF持續耐力研究主任Emre Tiftik因而表示：「我們很可能看到主權債券市增加非常多的波動，特別是在政治高度兩極化的國家。」

Tiftik提到川普上台後，美國凍結海外援助，嚴重衝擊流動性，這也凸顯出國內收入調動的重要性，以打造抵禦外來衝擊的韌性。

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