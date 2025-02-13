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美對加拿大鋼鋁關稅上看50% 美企警告將有連鎖效應

編譯葉亭均、簡國帆／綜合報導
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加拿大一名勞工用起重機移動鋼樑。（路透）
加拿大一名勞工用起重機移動鋼樑。（路透）

一名白宮官員表示，美國總統川普計畫對進口鋼鋁徵收的25%的關稅，將被疊加在美國要對加拿大進口品徵收的其他關稅之上。這代表如果美國對加拿大所有進口品徵收25%關稅的行動若如期在3月啟動，那麼屆時加拿大被徵收的鋼鋁關稅將達到50%。

路透報導，一名加拿大政府消息人士表示，加拿大尚未被告知這些關稅的疊加本質，但表示這「聽起來很有可能」。

在本月稍早，川普對多數加拿大進口品徵收25％關稅，然而，這些關稅在上周準備實施前夕又宣布延後30天實施。

一周後，也就是10日晚間，川普簽署行政命令，將美國對鋁的關稅從先前的10%提高到25%，並取消國家豁免、配額協議，以及數十萬項針對特定產品的關稅豁免，適用於鋼鐵和鋁，3月12日生效。

此外，川普11日在白宮接見獲俄羅斯釋放的美國教師福格爾（Marc Fogel）時，被問到12日是否公布對等關稅計畫，僅說「拭目以待」（We'll see）。

川普在關稅戰中開闢的這條新戰線，將導致對印度等新興市場經濟體的關稅全面升高，且將針對歐盟的增值稅，進而加劇與歐盟的緊張關係。

墨西哥、加拿大和歐盟11日譴責川普的金屬關稅，全球各國政府也準備面對來自川普政府的更多新關稅，此時全球貿易戰可能升級的疑慮環伺。

美國各地企業也警告，最新的鋼鋁關稅可能帶來影響，許多製造業者發現難以規劃下一步，也難以確定川普是否會真正落實這些措施。他們表示，調高關稅將在供應鏈中產生連鎖反應，影響所有依賴這些材料的企業。福特執行長法利11日說，川普政府的關稅威脅及對電動車的敵意會帶來「很多成本和混亂」。

川普在2018年首次執政時，也對鋼鋁徵收關稅。汽車業數據預測公司AutoForecast Solutions（AFS）分析師菲奧拉尼表示，製車商不得不因展望下滑而調整今年的財務計畫。

墨西哥經濟部長厄伯拉特表示，這一關稅決定「毫無正當性」且「不公平」。他沒有說明墨西哥是否計畫採取報復性關稅。

加拿大總理杜魯多則表示，這些關稅「不可接受」，如有必要，加拿大的回應將會果斷且明確。

歐盟執委會主席范德賴恩則說，很遺憾美國做此決定，表示關稅是不利於企業和消費者的稅項，「對於歐盟的不合理關稅將不會是沒有回應的，它們將引發堅定且成比例的反制措施」。

日本經濟產業大臣武藤容治12日表示，已請求美國將日本排除在鋼鋁關稅之外。

關稅 川普 加拿大

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