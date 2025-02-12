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最新調查：全球近三分之一央行已延後推出央行數位貨幣

編譯簡國帆／綜合外電
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最新調查顯示，全球將近三分之一的央行都已延後推出數位版的本國貨幣。(路透)
最新調查顯示，全球將近三分之一的央行都已延後推出數位版的本國貨幣。(路透)

最新調查顯示，全球將近三分之一的央行都已延後推出數位版的本國貨幣，但為希望保護鑄幣權，多數央行仍打算繼續推動計畫。

美國總統川普1月二度上任後，首項措施之一就是禁止數位美元的研發工作，使央行數位貨幣（CBDC）再次成為各界關注焦點。

倫敦智庫官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）與德國印鈔業者捷德（Giesecke+Devrient）在11日公布這項於川普公布禁令前完成的調查，訪調各國央行針對CBDC的相關問題，包括發展CBDC的態度是否降溫等。

調查發現，31%受訪央行都已延後推出CBDC的時間表，包括近半數受訪央行希望在三到五年內備妥CBDC，多國央行針對發行「問題顯然有所猶豫」，「即便有大量探索工作，迄今只有極少數（央行）作出發行的決定」。

不過，67%的受訪央行過去一年都未改變立場，仍有75%計劃發行CBDC，僅19%不打算發行CBDC，推出CBDC 的首要動機仍是「維護央行貨幣主權」 ，尤其是歐元區等主要經濟體。較不傾向發行CBDC的央行比率略微下降，降至15%。

捷德貨幣科技公司首席執行官席德曼（Wolfram Seidemann）指出，歐洲央行（ECB）一位決策官員最近表示，數位歐元將抗衡川普在美國推動的各種穩定幣，「我相信其他國家也會有類似的看法」。

席德曼說，其他大到無法忽視的問題，是民眾使用推出後CBDC所面臨的隱私與各種交織風險。牙買家、巴哈馬、奈及利亞以及中國大陸全都面臨這個議題，這也是55%受訪新興市場央行的最大憂慮。

央行 貨幣 川普

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