國際金價突破2900美元再創新高 歷史顯示「1因素」不利金價

全球金融市場不確定性進一步升高助長避險買盤，國際金價10日連續第二個交易日改寫歷史新高。（路透）

隨著美國總統川普 宣布將對鋼鐵和鋁進口開徵關稅 ，全球金融市場不確定性進一步升高助長避險買盤，國際金價 10日連續第二個交易日改寫歷史新高，現貨價格站上每英兩2,900美元關卡。

黃金現貨價格10日盤中上漲1.5%，報每英兩2902.99美元，比7日寫下的盤中新高紀錄更上一層樓，今年來大約已漲10%。白銀價格10日盤中也漲1.5%，白金漲1.3%左右，鈀金漲幅約0.8%。

西太平洋銀行公司（Westpac）分析師弗努洛維奇（Richard Franulovich）說：「黃金仍處於甜蜜點，阻礙金價上漲的利空很少。川普讓人捉摸不定及引發混亂的特質，美國盟友和敵人都面臨關稅威脅，加上金磚國家如果捨棄美元可能支付100%關稅，這些都推升黃金避險吸引力。」

儘管金價在關稅威脅近幾個月持續升溫之際表現亮眼，從歷史經驗來看，金價在高關稅時期卻表現不佳。MarketWatch專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）引用1916年以來的數據指出，金價經通膨調整後的平均報酬率，在平均關稅低於中位數年份的隨後一年、三年或五年，都優於關稅高於中位數的年份。這意味把金價最近上漲歸因於關稅，可能是錯誤之舉。