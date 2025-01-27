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歐洲央行本週會議有望偏鴿 外界估將再度降息

中央社／法蘭克福27日綜合外電報導
外界預期歐洲央行將於30日舉行的決策會議調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至2.75%，將是連續第5次降息。 （路透）
外界預期歐洲央行將於30日舉行的決策會議調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至2.75%，將是連續第5次降息。 （路透）

儘管美國總統川普（Donald Trump）保護主義政策造成的威脅環伺，外界預計歐洲中央銀行（ECB）將於本週稍晚舉行的決策會議再度降息，官員確信抗通膨之路維持在正軌上。

法新社及「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，外界預計歐洲央行將於30日舉行的決策會議調降基準存款利率1碼（0.25個百分點）至2.75%，將是去年6月啟動降息循環以來，連續第5次降息。

歐洲央行自2022年中開始多次升息，以抑制飆升的通膨。如今，由於物價增幅趨緩和歐元區經濟看起來疲軟，歐洲央行正著手調降利率。

歐元區通膨過去數月降至低於歐洲央行的2%目標後，於去年12月再度攀升至2.4%，使外界感到擔心。儘管達成通膨目標之路崎嶇，但歐洲央行官員仍確信他們走在正確的路上。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上週出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）峰會，她接受財經媒體CNBC訪問時說，今年內「我們確信通膨目標有望達標」。

在歐洲央行公布利率決策前一天，美國聯邦準備理事會（Fed）預計美東時間29日公布利率決定，外界預期聯準會將維持利率按兵不動，同時觀察聯準會對川普新政前景的看法。

川普重返白宮為全球展望增添不確定性，他揚言對所有輸美商品全面開徵關稅，包括歐洲商品。

有人擔心川普保護主義政策將刺激美國通膨攀升，且這個趨勢可能擴散至歐元區和全球其他地方。

不過，拉加德試圖淡化這些疑慮，她告訴CNBC，任何「美國通膨復熾…都會是美國的問題」，決策官員不太擔心美國通膨會影響到歐洲。

央行 利率 川普

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