亞洲春節假期 全球金融藏三大變因牽動股匯債市

亞洲多國本周都將放農曆春節假期，全球金融市場則將迎接超級央行 周與科技業財報周，伴隨美國總統川普 已揚言最快2月1日對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，在亞洲市場普遍因休假交投清淡之際，這三大變數將加劇全球股匯債市震盪。

本周重頭戲多集中在29日，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、巴西央行及南非央行都將在當天公布利率決策，牽動美元兌歐元及新興市場貨幣匯率；特斯拉、微軟及Meta上季財報也會出爐，攸關電動車展望還有AI支出前景。

Fed預料將維持聯邦資金利率區間於4.25%至4.5%不變，市場聚焦主席鮑爾如何因應川普上任初期推動掃蕩移民與提高進口關稅威脅等措施，以及如何回應川普呼籲Fed降息 的壓力。

彭博經濟學家預期，鮑爾的發言將偏向鴿派，表明有信心通膨將續降，且降息機率仍高於升息。美國本周也將公布去年12月消費者信心與個人消費支出、及去年第4季經濟成長率修正值，預料將印證美國經濟穩健，經濟基本面對美元的影響為多空參半。

牽動美元走勢的另一要素為川普，尤其是他先前已喊話最快2月1日起，將對加、墨輸美產品課徵25%關稅，並對中國所有輸美產品加徵10%關稅，川普對減稅政策的言論也將影響美股。

ECB預料將調降存款利率1碼至2.75%，重點在於總裁拉加德對後續決策展望的立場，彭博經濟學家預期ECB今年共將降息4碼。

南非也預料將降息1碼至7.5%，巴西央行則預料將升息4碼到13.25%，且將維持3月再升息4碼的政策指引，以支撐里爾匯價。

此外，瑞典央行也可能降息1碼至2.25%，3月可能再降息一次，使這輪寬鬆循環的累計降息幅度達到1.75個百分點。

歐洲的其他數據則預料將顯示，法國去年第4季經濟陷入停滯，德國萎縮0.1%，義大利僅成長0.2%，整體歐元區經濟只會成長0.1%，延續多年來的疲軟態勢，甚至低於ECB幕僚去年12月預測的0.2%，增添ECB降息的論據，而且川普可能落實加徵關稅的威脅，因此進一步降息的機率很高。

在亞洲，交投清淡可能加劇日圓匯率的波動，若日圓急升，東京當局可能加強口頭干預的力道，引發市場警戒，因為日本最近常在交易清淡時進場干預，以提高阻升的效果。

企業財報季也持續熱烈進行，特斯拉上季利潤可能低於預期，投資人關注新款平價車型的上市展望與執行長馬斯克旗下xAI對輝達（NVIDIA）晶片的採購量。微軟和Meta上季營收有望繼續成長，重點為今年資本支出前景及花錢的範疇。

此外，蘋果上季淨利與營收預估將僅年增個位數百分比，iPhone需求低迷可能拖累本季營收展望不如預期，英特爾營收估將萎縮10%，還沒擺脫頹勢。半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）受惠於追單熱潮，營收有望激增25%，但焦點為美國晶片管制對中國需求的影響。