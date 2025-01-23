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川普2.0引歐洲擔憂 法前總理：再不行動恐從同盟淪附庸

國際中心／綜合報導
川普2.0令歐洲憂心淪邊緣附庸。（路透）
川普2.0令歐洲憂心淪邊緣附庸。（路透）

美國總統川普20日正式入主白宮，歐洲媒體認為其就職演說不在於凝聚國家，反而在攻擊對手，並向外宣示其回歸，歐洲普遍對川普2.0憂心忡忡。法國擔憂，若再不行動，歐洲恐被邊緣化，淪為附庸。波蘭總統則呼籲歐盟要讓自己更強大。

美國總統川普於20日正式就職，成為美國第47位總統，他在就職演說中宣布未來四年的執政方向，表示「黃金年代現在開始」，宣示美國進入新時代。他簽署行政命令時則透露，新政府「正在考慮」（thinking）」對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，且威脅歐盟若不購買更多美國石油，將對歐盟實施關稅。

法國總理白胡表示，若法國與歐洲對川普政策沒有任何反應行動，就將被「宰制、輾壓、邊緣化」。他擔心「川普主義」透過美元、產業政策、對所有研究和投資的控制，推動令人難以置信的美國主導政策。

前總理德維勒班也警告，歐洲可能「從同盟地位淪為附庸」。

波蘭總理圖斯克22日則表示，歐盟必須武裝自己，才能在日益不確定的全球秩序中生存。他呼籲歐盟成員國提高國防開支。到6月前波蘭是歐盟輪值主席國，其首要任務是加強歐盟的安全。

歐盟競爭事務委員黎貝拉22日在達沃斯世界經濟論壇（ＷEF）接受CNBC訪問時則呼籲，歐盟需要「提高實力」，並培育歐洲本土的商業巨頭，「我們要思考自己的優勢是什麼」...「要努力打造歐洲冠軍，並在經濟、工業和服務領域捍衛歐洲的利益」。

國際貨幣基金（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）也說，歐洲應進行改革，提高競爭力，以利吸引更多資金流入。

面對川普2.0更激進政策的恫嚇，歐洲各國目前反應不一，態度分化。除了追隨川普、被法媒稱為「裡應外合」的疑歐極右派領袖外，一位歐盟外交官向「迴聲報」（Les Echos）分析，「有認為應該要低調、不要挑釁美國總統的；也有相反，認為要高調闡述歐洲價值，因為川普只尊重強者」。

前者包括從未對川普控制格陵蘭島意圖公開評論的丹麥總理佛瑞德里克森，以及在億萬富豪馬斯克涉入歐盟成員國的內政爭議中，保持低調的歐洲聯盟執行委員會。

歐盟執委會主席范德賴恩本身也只透過與歐盟理事會新任主席柯斯塔的聯合新聞稿，重申將「強化跨大西洋連結」。

歐盟 川普 關稅

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