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聯合國上調今年全球經濟成長率預測 警告貿易逆風等下行風險

編譯簡國帆／綜合外電
聯合國小幅上調2025年全球經濟成長率預測至2.8%。（美聯社）
聯合國小幅上調2025年全球經濟成長率預測至2.8%。（美聯社）

聯合國9日小幅上調2025年全球經濟成長率預測至2.8%，與2024年相同，但警告近期風險大多偏向下行，且若通膨壓力再度浮現，各國央行、尤其是大型已開發經濟體，可能放慢降息步調，各國政策利率將匯聚到高於新冠疫情前的水準。

聯合國發布的「全球經濟情勢與展望」（WESP）報告預期，今年全球經濟將成長2.8%，高於之前預測的2.7%，主要反映美國和中國成長率上修，抵銷了歐洲和日本成長放慢的衝擊，明年則預料將成長2.9%。

報告指出，去年全球貿易成長3.4%，受惠於主要來自中國與其他亞洲經濟體的製造品出口好轉，以及服務貿易的強勁成長，但由於地緣政治緊張升高與貿易管制日增的潛在影響，展望依然高度不確定。

以各地區前景來看，美國經濟今年將成長1.9%，歐盟將擴張1.3%，日本增長1%，中國為4.8%，東亞看增4.7%，南亞料仍是全球成長最快的地區，預估擴增5.7%，印度成長率將保持在強勁的6.6%。

報告表示，強大的逆風與不確定性，例如持續進行中的地緣政治衝突、貿易緊張、債務挑債以及愈演愈烈的氣候風險，持續對全球經濟前景造成負面衝擊，全球成長率仍將遠低於2010-2019年的3.2%的平均值。

聯合國警告，若各國政府對跨國貿易豎立新的壁壘，可能危及復甦，「提高關稅與增加貿易管制的可能性，可能擾亂價值鏈、弱化製造業活動、阻礙跨境投資、影響進口物價，並起重燃通膨壓力」，儘管多國央行已寬鬆貨幣政策，但僵固的通膨可能限縮央行進一步降息的空間，從而導致投資支出減弱的幅度超乎聯合國的預測。

聯合國 央行 投資

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