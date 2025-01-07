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歐PMI連2月低於榮枯線未甩疲態 日服務業景氣回升

編譯陳律安／綜合外電

最新出爐的採購經理人指數（PMI）數據顯示，歐元區去年12月的商業景氣已連續第二個月低於榮枯線，顯示當地經濟在歲末仍未擺脫疲態。而在服務業的提振下，日本景氣持續擴張。

標普全球6日公布，歐元區HCOB 12月綜合PMI指數最終值為49.6，較11月的48.3回升，也略高於初估值的49.5，但卻是連續第二個月低於景氣榮枯線50，原因是服務業的溫和回升，難以抵銷製造業活動更大幅的滑落。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示，歐元區12月的PMI數據並未對2025年的服務業榮景奠定良好基礎，但至少業務量已停止下滑，積壓訂單滑落的速度也減緩，「服務業者可以慶幸的是，不像製造業直接受到美國關稅威脅。整體來看，這將有助於確保工業的疲態不會拖累整體經濟」。

德拉魯比亞也說，歐洲央行（ECB）總裁拉加德在12月的政策會議重申，服務業的通膨仍過高，「而最新的服務業PMI數據印證了這一點」，「就貨幣政策來看，這意味著ECB將繼續保持謹慎，在2025年第1季僅會進行小幅降息」。

另外，同日公布的日本12月自分銀行綜合PMI則上升至50.5，較11月的50.1進一步擴張，這是拜服務業PMI連續第二個月擴增所賜。

標普全球市場財智經濟學家巴提表示，12月的數據，反映出日本服務業在當月的良好表現，無論是商業活動或新業務量均見增長。

數據也顯示，日本的服務業通膨在11月升溫，推升日本銀行（央行）未來升息的機率。日銀總裁植田和男已表示，需緊盯海外情勢的發展，特別是美國總統當選人川普的施政。

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