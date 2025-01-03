特斯拉全球交付量首下跌 中國卻銷近66萬輛達歷史新高

特斯拉2024年在中國銷量成長8.8%，達到超過65萬7000輛汽車的歷史新高，在競爭激烈的市場中表現強勁，但其年度全球交付量首次下降。(歐新社)

據路透社，美國電動車 製造商特斯拉 3日表示，2024年其中國銷量成長8.8%，達到超過65萬7000輛汽車的歷史新高，在競爭激烈的市場中表現強勁，但其年度全球交付量首次下降。

特斯拉中國的數據顯示，2024年12月單一月份，特斯拉中國這個全球最大汽車市場的銷售量也較上季成長12.8%，達到8.3萬輛的歷史新高。

根據銷售數據，2024年，特斯拉將它36.7%的汽車，交付給它的第二大市場中國的客戶。但全球交付量仍下滑 1.1%，未達到它的首席執行官 Elon Musk 早先預測的小幅成長。報導稱，歐洲補貼減少、美國轉向低價混合動力車以及全球競爭更加激烈，尤其是來自中國比亞迪 的競爭，拖累了銷售。

報導指出，特斯拉全年全球銷量為 179 萬輛，仍以微弱優勢領先比亞迪，後者全球電動車銷量成長12.1%至176萬輛。面對不溫不火的需求和中國電動車製造商的激烈競爭，這家美國電動車巨頭去年縮減了全球員工規模，並削減了中國銷售團隊的規模。

隨著中國電動車價格戰進入第三年，特斯拉將它銷售最佳的車款Model Y延長了一萬元人民幣特惠折扣的期限，並對一些Model 3和Model Y車型，在本月底前提供最高長達5年的零利率貸款。

報導說，比亞迪以其王朝系列和海洋系列電動車和插電式混合動力車在成本削減競爭中處於領先地位，超額完成了銷售目標，去年乘用車銷量增長了 41%，超過 425 萬輛。

它稱，這家中國電動車冠軍的海外出貨量成長了71.9%，達到41萬7204 輛，佔其全球銷量的9.8%，但仍未達到全年45萬輛的出口目標，因為它面臨歐盟17%的額外關稅，這是歐盟對中國電動車徵收的最低關稅。