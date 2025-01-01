放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

去年，債券投資 人原本希望債市在聯準會開啟降息循環後大漲，表現能與股票去年勁揚23%不相上下，但顯然大失所望。

根據FactSet數據，經過12月拋售潮，固定收益基準的「彭博全球整合指數」（Bloomberg Global Aggregate Index）回報率僅有乏善可陳的1.4%。

聯準會決定短期利率，但大多數家庭和企業要買房買車或買廠買設備，都是借固定利率、還款期長達十年或更久的貸款，這些貸款的利率通常取決於10年期公債的殖利率 ，後者今年狂飆近70個基點至4.58%左右。

2020年來，債券殖利率以及借貸成本不斷走高。在超低利率時代持續超過10年之後，貨幣政策和經濟都在重新調整，要回到較「正常」的狀態。想靠基本債券賺取穩健的年度報酬，難度很高。

Plante Morgan Financial Advisors投資長Jim Baird承認「過渡期絕對很痛苦」。但目前的起始殖利率已是2008年以來最高。他雖然會對川普的政策感到不安，但認為對投資人而言，最糟的挑戰已經過去。

他建議投資人，可考慮鎖定殖利率在4.39%的5年期公債債券，作為投資組合的一部分。

對想緊抱債券直至到期日的投資人，Siebert投資長Mark Malek表示，過去兩年，國庫券殖利率走高4%至5%，為買進「全世界最沒有風險的證券」提供了難得的良機：一年內到期的較短期國庫券到年底仍有超過4%的收益。

儘管ETF仍是投資人對債券曝險的熱門方式，但這種替代品不像個別債券有到期日，價格會像股票一樣波動，而去年漲幅遠不如股票。

Wells Fargo Investment Institute全球固定收益策略主管 Brian Rehling指出，去年是「獎勵冒險」的一年，風險較高的高收益債券和特別收益證券全都有斬獲。

他提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性，雖然風險資產在2024年表現最佳，但未來怎樣很難說，「如果出了什麼瘋狂大事，你會很高興擁有債券，因為你會看到殖利率崩跌」，放棄債券可能導致投資組合屆時表現不佳。殖利率與價格之間呈現反向關係。