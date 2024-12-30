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公債利差縮小、投資需求熱 全球企業發債額創紀錄達7.93兆

編譯任中原／綜合報導

由於公司債利率相對於公債利率的利差縮小，加上投資人需求火熱，全球企業紛紛加速推動舉債計畫，今年來的發債額接近8兆美元，創新高紀錄。

LSEG數據顯示，2024年來全球企業發行公司債及槓桿型貸款總額比去年激增逾三分之一，達到7.93兆美元，超越2021年的前次高峰。投資人需求強勁到甚至在聯準會（Fed）等各國央行開始降息之前，公司債利率就已下滑。

銀行業人士指出，企業的融資成本低迷， 先促使企業在美國大選前就搶先發債，以避免選舉衝擊市場，但川普勝選後，公司債與公債之間的利率差距更進一步縮小，更使一些企業決定先發債籌措明年的資金需求。

花旗集團北美債務資本市場主管麥克奧利表示，「市場一直全速前進，選後更熱」。摩根史坦利固定收入資本市場主管塞比指出，企業「最初只是為了讓今年的資金需求能夠脫險，之後則是看到市況更具吸引力，乾脆先借入明年所需的資金」。

例如艾伯維（AbbVie）2月發行150億美元的投資級公司債，其他發債大戶包括思科（Cisco）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、波音（Boeing）以及家得寶（Home Depot）。

美國銀行（BofA）指出，在美國大選後，美國投資級公司債與公債的殖利率差距一度縮小到0.77個百分點，為1990年代以來最小，之後也僅微幅擴大；從11月中以來，高收益債與公債的殖利率差距雖已擴大，但仍距17年來低點不遠。

不過，由於公債殖利率已大幅升高，因此投資級公司債平均殖利率仍達5.4%，遠高於三年前的2.4%，這也吸引資金大舉流入。EPFR數據顯示，2024年全球公司債基金淨流入資金逼近1,700億美元，創新高。

許多銀行界人士表示，即便今年市場紅火，預期明年發債額仍將穩居高位，因為企業界將對疫情期間借入的低利債務，進行再融資。摩根大通主管強調，明年企業可能大舉發債籌措購併資金。

殖利率 投資 美國大選

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