安卓手機預設Google搜尋 日本控壟斷 Alphabet準備反擊

Google再次吃上官司，在日本遭控觸犯反壟斷法規，阻礙搜尋市場的競爭。 (路透)

全球監管機關加強管控科技巨擘，Google 再次吃上官司，在日本 遭控觸犯反壟斷法規，阻礙搜尋市場的競爭，Google母公司字母（Alphabet）準備提出反擊。另外Google執行長皮伽（Sundar Pichai）為了提高效率，這兩年多來公司已裁減10%的高層管理人員。

知情人士透露，日本公平貿易委員會（JFTC）指控，Google妨礙競爭，如強迫智慧手機製造商優先將Google搜尋引擎，當作螢幕預設程式，向Google日本辦公室寄發了禁制令。

Google在聲明稿中表示，會繼續與日本政府密切合作，展現該公司對Android生態系統的支持，並擴大日本用戶的選擇。Google將在聆訊過程中提出論證，對JFTC未充分考慮該公司提出的解決方案，感到失望。

繼歐美之後，JFTC也認為Google可能侵犯該國的反壟斷法規，啟動調查。Google的Chrome是全球最廣泛使用的瀏覽器，也是Google業務的主要支柱，能提供用戶資訊，協助該公司更有效地投放精準廣告。

美國司法部上月在法院表示，Google必須分拆Chrome，並在五年內不得再次跨足瀏覽器市場，以終止該公司的搜尋壟斷地位。為應對當局指控，Google在20日提議，放寬美國新智慧機以Google為預設搜尋引擎的協議。Google提案的範圍，遠小於當局要求。Google說，出售Chrome為干預搜尋市場的激烈舉措。

另外，兩名知情人士向Business Insider透露，執行長皮伽上周在一場全體員工會議上說， Google在過去幾年已做了一些改變，以簡化公司並提高效率。知情人士說，皮伽表示，已將經理、總監和副總裁的人數削減10%。

Google發言人表示，在這波裁員中，有一些角色已轉型為「個人貢獻者」角色，有些角色則被汰除。

Google兩年多來致力於提高效率，2022年9月，皮伽曾表示，想要將公司的效率提高20%，隔年1月，該公司宣布了歷史性的一波裁員，總共裁減了12,000名員工。

在Google提高效率之際，OpenAI 等人工智慧（AI）競爭對手推出了威脅Google搜尋業務的新產品。Google也做出回應，將生成式AI功能引入其核心業務，並推出了一系列新的AI功能，例如在初期測試中擊敗OpenAI 的新AI視訊生成器，以及一套新的Gemini模型，包括一個可顯示其思維過程的「推理」模型。