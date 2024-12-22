日產、本田就經營整合展協商 日媒分析中國市場成課題

日本兩大汽車製造商本田與日產決定就經營整合展開協商，儘管預料最快明天就能簽署備忘錄，但未來協商時如何因應全球最大汽車市場、也是雙方共同「罩門」的中國市場將成課題。日產執行長內田誠（左）與本田執行長三部敏宏3月共同出席記者會。（美聯社）

日本 兩大汽車製造商本田 與日產決定就經營整合展開協商，儘管預料最快明天就能簽署備忘錄，但未來協商時如何因應全球最大汽車市場、也是雙方共同「罩門」的中國市場將成課題。

日本讀賣新聞報導，位於中國北京市的日產中國合資公司「東風日產」銷售據點，即使是週末的12月21日，依舊只看到零星顧客出入。

這家展售店內共擺放9輛新車，其中7輛是汽油車款、2輛是油電混合車款，沒有純電動車 款。日產幹部口中「沒有暢銷車款」的困境，在中國特別明顯，部分汽油車款甚至大幅降價33%銷售。

被稱為「新能源車」的純電動車（EV）與插電式混合動力車（PHV）正在中國汽車市場崛起，占整體新車銷售比率高達約4成，就算放在全球主要國家來看占比也相當高。

而引領中國市場的新能源車龍頭車廠比亞迪（BYD），今年1月到11月的銷量約376萬輛，較去年同期成長40%，多數在中國市場販售，且全數是新能源車款。今年銷量如果相比疫情前的2019年，更高達8倍之多。

對照比亞迪銷量的大幅成長，本田在中國銷量是大減31%的74萬輛，日產減少11%只剩62萬輛；兩家日本車廠今年全年銷量對比2019年預估將「腰斬」，只剩2019年的一半上下。

面對比亞迪無視獲利發動價格戰，日本與歐洲車廠正陷入搶奪市占率的耐力賽。

本田面對市場現況，原則上將在中國減少汽油車產量，在2024年度內從約150萬輛減少到約96萬輛，並裁員數千人。

儘管本田從2022年就在中國推出純電動車款，但銷量難以在低價車款橫掃的市場中成長。

更加陷入困境的是日產，原本預期中國市場因疫情減少的購車需求會很快回復，所以2021年增加3成產能達到年產180萬輛，規模更勝當時的豐田汽車與本田。

但結果出乎日產預料，且儘管銷量年年減少，今年3月制訂的中期經營計畫還提出了到2026年度前在中國銷售100萬輛的目標。

面對整體狀況未見好轉，日產社長內田誠今年11月說，「基於現狀將修正（中期經營計畫）目標」，等於事實上放棄這項計畫。相關人士透露，因為業績惡化，日產也在評估關廠。

日產與本田都是跟中國當地企業合資在中國生產，雖然兩間日本車廠擁有部分相同合作夥伴，但隨著協商整合評估合理對策後，要跟中國方面進行協調可能也有困難。

一份調查指出，在日本願意購買中國製純電動車的比率僅約1成，但在中國這個比率高達9成，因此，從消費者意識來說，想要瓦解中國車廠大本營有困難。一名中國汽車業界相關人士說，「就算經營整合，要阻止縮小規模保持收支平衡的趨勢也不容易」。