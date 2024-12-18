Honda與Nissan合併添變數？ 傳鴻海也向Nissan提議收購

日媒報導，台灣的鴻海已向日產汽車（Nissan）提出收購提議。(本報系資料照片)

日本新聞網站Diamond Online報導，台灣的鴻海 集團已向日產汽車（Nissan）提出收購提議，做為推動電動車 策略的一環。不過，報導並沒有說明消息來源。

日經新聞稍早才報導，本田 汽車（Honda Motor）和日產汽車將展開合併協商。接著，日本媒體Diamond Online報導說，該媒體的編輯部獲悉，鴻海有意收購日產汽車，而日產剛開始考慮與本田就業務合併進行談判，代表鴻海可能是潛在的競爭對手。

根據彭博資訊引述Diamond Online的報導，鴻海在今年春季向瑞穗銀行表達有意收購日產汽車。該報導引述未具名的人士指出，持有35%日產股權的雷諾，想要把日產持股賣給鴻海。

日產預定在12月23日（下周一）召開董事會，表決與本田汽車進行合併協商的瞭解備忘錄（MoU）。

Diamond報導引述與本田合作的一位未具名人士指出，這份MoU內容預料包含一條但書，在合併協商進行期間，禁止本田或日產與外部追求者進行協商。這條但書目的是打算阻止鴻海的收購行動。

報導指出，鴻海在董事長劉揚偉的領導下，正在制定以電動車和AI為中心的成長策略，而日產則是個意外的驚喜。此外，鴻海的電動車策略長關潤（Jun Seki）先前曾經擔任日產的副營運長，如果鴻海決定拯救日產，關潤很可能會參與日產的結構改革。