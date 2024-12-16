2025亞洲投資業者點名晶片、銀行股、債券及黃金四大類保持強勢

印度正崛起為製造業的替代生產基地，由內需帶動的經濟也較少受全球風險影響，也受到青睞。（美聯社）

在美國總統當選人川普帶來加徵關稅與強勢美元等兩大風險之際，全球基金業者正在尋找保護亞洲投資 之道，2025年押注標的聚焦於特定晶片製造商與銀行股、擁有穩定報酬的美元計價債券 ，並且看好具備避風港地位的黃金明年將保持強勢。

亞洲是最容易受到川普對抗性貿易政策衝擊的地區之一，包括匯率波動、企業獲利萎縮、以及成長減緩，多國央行 進一步寬鬆貨幣的空間也受限。

不過，Brandywine全球投資管理公司投資組合經理萊依看好明年的日圓表現，因為在日本銀行（央行）升息之際，其他G10央行都在降息。

此外，北京當局已承諾擴大財政赤字以刺激明年消費。富達國際投資組合經理艾夫斯塔托普洛斯認為，投資人能購買在中國大陸上市、較受國內政策支持牽動且擁有收益流的股票，搭上反彈熱潮。瑞銀（UBS）策略師團隊認為，消費和房產業者可能是刺激措施的直接受益者，但估值便宜且高股息的銀行股也有望在總體環境不確定性時，提供庇護。

印度正崛起為製造業的替代生產基地，由內需帶動的經濟也較少受全球風險影響，因而也受到青睞。Eastspring投資公司投資長納亞看好金融、電信和醫療照護產業大型股的程度，高於小型股。Amundi資深投資組合經理人勞爾則看多印度債券。

Principal金融集團、Amundi及USB資產管理公司的債券基金經理人，則偏好美元計價的高收益債。在東南亞，印尼因國內經濟強勁、大宗商品產業蓬勃發展，以及央行聚焦匯率穩定，贏得跨國基金目光，Amundi、安聯投資和富達國際都認為美元計價的印尼公債是潛在贏家。