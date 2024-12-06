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跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

編譯湯淑君／綜合外電
總統當選人川普。（美聯社）
總統當選人川普。（美聯社）

在美國大選前夕，分析師普遍預測川普若是勝選，美國股市和加密幣可望大漲，這一個月來的走勢果如所料，但選後也有許多發展出人意料。

川普勝選後，美國股市果如預期大漲。史坦普500指數這一個月來漲幅超過5%。小型股也表現不錯，因為偏重內需市場，可望受惠於川普擴大減稅和製造業產線遷回美國。

同時，中國以外的新興市場表現疲軟，但不算糟。川普主張的政策大多指向美元將走強、美國公債殖利率上揚，那將導致新興市場金融情勢緊縮。

油價和銅價也欲振乏力，反映中國、歐洲等地成長疲弱，以及貿易戰可能山雨欲來。

能源股仍表現差勁。川普樂見能源價格下跌。

電動車大廠特斯拉股價在選後一路飆，使年初迄今漲幅逼近50%，該公司執行長馬斯克是川普親密的盟友，這種結果不令人意外。

川普表態力挺的比特幣更別說了，選後迄今漲幅已達43%，5日還衝上10萬美元大關。

但也有許多出人意料之外的發展：

美股「七大巨頭」選後漲得比史坦普500指數還猛。不只是特斯拉，蘋果、亞馬遜、Meta和微軟表現都勝過美股大盤。

銀行股是選前分析師看好的「川普勝選概念股」之一，但選後表現卻不如預期。

成長股擊敗價值股，也令人意外。可能是因為川普政策將刺激國內經濟，進而帶旺成長股。

德股表現也比預期優異，主要指數上漲5%，儘管德國經濟疲弱，又面臨川普祭出關稅的威脅。或許是因為歐元對美元走貶的關係。

墨西哥股市和披索在川普提高關稅和取締越境非法移民的威脅下，仍大致挺立，未如預期大跌。

美國公債殖利率現在甚至跌到低於選舉日水準；債券殖利率與價格呈反向關係。最令人訝異的是，美國公債市場已淡化所謂「川普關稅/邊境安全/減稅計畫將重燃通膨」的疑慮。金價回跌了，美元大致持平，反映市場對未來一年聯準會（Fed）降息的預期變化不大。

綜合來看，金融市場傳達什麼訊息？

從這些資產市場選後走勢看來，投資人似已斷定，川普關於關稅和移民的威脅可能是雷聲大雨點小。投資人已決定對川普聽其言、觀其行。

倘若他重返白宮後，果真嚴格落實他的關稅和移民競選政見，市場波動性勢必升高，屆時德股、墨西哥股匯市、美國債市和美元必有所反應。

川普 殖利率 關稅

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