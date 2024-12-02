南韓出口連14個月成長 保護主義升高 前景有烏雲

南韓產業通商資源部公布，11月出口比去年同期成長1.4%至563.5億美元，為連續第14個月出口額年比成長，但成長率是14個月最低。（路透）

受惠於晶片 需求暢旺，南韓 11月出口動能增強，但前景仍面臨美國總統當選人川普 的貿易戰威脅。

南韓產業通商資源部2日公布，11月出口比去年同期成長1.4%至563.5億美元，為連續第14個月出口額年比成長，但成長率是14個月最低。11月進口則年幾少2.4%至507.4億美元，出現56.1億美元的貿易順差，連續第18個月順差。

不過，11月經工作日數調整後的出口額，比去年同期增加3.6%到為125億美元，扭轉10月的下滑頹勢。

其中，11月半導體出口額激增30.8%至125億美元，為歷來同期新高，為連續第四個月締造同期紀錄，船舶出口大增70.8%，鋼鐵小增1.3%，汽車出口則銳減13.6%，主要受到主要汽車零組件製造商上月罷工的干擾，石油產品出口萎縮18.7%，石化產品也減少5.6%。

11月美、中兩國對南韓產品的需求下滑，南韓對美出口額減少5.1%，為去年7月來首度下滑，對中國大陸出口額減退0.6%，也是今年2月來首度下滑。

由於南韓高度依賴出口，在國際保護主義升高之下益發脆弱，令政府官員與企業領袖擔心川普重返後，將使貿易夥伴承受壓力。儘管川普政府可能只對南韓產品課徵10%關稅，但川普保證將對中國大陸課徵60%關稅，而中國是南韓最大貿易夥伴，南韓可能間接受傷。

穆迪分析公司經濟學者齊亞表示，川普二進白宮，顯示未來將進入動盪期，美國提高關稅及新一波美中貿易摩擦，將干擾全球供應鏈運作。南韓身為美、中兩國的主要貿易夥伴，因此可能陷入兩難困境。韓國企業聯合會（KEF）的年度調查顯示，82%的韓企認為川普勝選是南韓經濟利空。

南韓央行上周已意外降息1碼，為川普關稅措施可能傷害經濟打預防針，央行也擔心科技出口成長可能走軟。

SK海力士與三星電子是全世界兩家最大的記憶體晶片出口商，但美國為維持AI領域的領先地位，要求其他國家限制對中國大陸出口晶片，使三星等在中國大陸設有晶片廠的業者相當為難。

南韓央行預測，2025、2026年經濟成長率要超過2%，仍相當吃力，部分是因為記憶晶片出口可能已越過這一波循環的頂峰，且家庭及企業仍承受利率長期居高的壓力，使民間消費疲弱。經濟持續低迷，促使各界要求政府採取刺激措施，並要求央行加速寬鬆貨幣政策，而降息將加重韓元貶值壓力。