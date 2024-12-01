美國總統拜登表⽰以⾊列和黎巴嫩真主黨在美法兩國斡旋下達成停⽕協議，朝結束衝突邁出重要⼀步，導致油價下跌。（路透）

美國總統拜登 表⽰以⾊列和黎巴嫩真主黨在美法兩國斡旋下達成停⽕協議，朝結束衝突邁出重要⼀步，導致油價 下跌，總計西德州近月原油期貨價格周線下跌3.5%。美國能源資訊局數據顯示，截至11月22日一周，美國商業原油庫存減少184萬桶，汽油庫存增加331萬桶，蒸餾油庫存增加41萬桶。專家指出，油價可望受供需面因素支撐、能源類股具評價面優勢，可審慎布局。

金屬部分，川普挑選Scott Bessent擔任財政部⻑被視為有利於經濟和⾦融市場，但也表⽰可能對加拿⼤、墨西哥和中國大陸加徵關稅，市場消息好壞參半的情形下，導致銅價幾收於平盤，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.3%，而以黎達成停火協議，市場避險情緒大幅滑落，導致金價承壓，黃金期貨價格下跌2.6%，CRB商品價格指數下跌1.1%。

富蘭克林證券投顧表示，中國官方近期推動刺激政策或有助緩解需求下滑擔憂，且在印度與其他非OECD國家需求成長帶動下，明年度全球石油 需求將持續成長。就供給面而言，須持續留意中東地區與俄烏戰爭等地緣政治情勢變化。此外，由於美國等非OPEC國家原油產出持續處於高檔、供應充沛，因此OPEC+若能持續減產政策當有助維持市場較佳的供需狀況，OPEC+已同意將產量恢復計畫再遞延一個月至明年初，接續關注12月1日舉行的OPEC部長級會議決議，若明年度開始逐步增加產量，則將提高原油市場供過於求風險。就能源股而言，油價維持於一定水準且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。