台積電想當「半導體界瑞士」很難 傳被中國官員詢問美管制事宜

電子螢幕顯示台積電的英文Logo。(美聯社)

科技新聞網站The Information周二報導，中國大陸官員曾就美國調查和可能緊縮出口管制一事詢問了台積電 。

這篇報導點出，儘管台積電努力成為「半導體界的瑞士」，也就是採取中立地位，但夾在美中緊張情勢之間，這樣的努力面臨疑慮。

美國商務部 上月開始調查台積電是否仍為中國科技巨擘華為生產晶片 ，尤其是涉及遭到「白手套」中介的方式非直接供貨，有可能違反美國2020年生效的制裁措施。知情人士透露，台積電近幾周也中國客戶群進行全面檢視，並對有可疑晶片訂單的數個客戶「斷供」。

根據The Information報導，兩位知情人士透露，近期，中國官員詢問台積電主管有關美方調查，以及美國可能緊縮未來出口管制。台積電向中方官員表示，美國發出命令，台積電只能照辦，但台積電主管向官員保證，該公司會做的就是遵照規定，不會做得更多。

報導指出，台積電在小心翼翼遵照美國規定的同時，也竭盡所能避免觸怒北京，因為台積電在中國大陸營運兩座廠，為當地許多客戶製造晶片，如果與中國大陸政府的關係破裂，可能立即衝擊其獲利，效應波及半導體產業的其他領域。