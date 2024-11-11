反映「特權地位」 高盛曝對美享巨額貿易順差 恐成川普未來關稅箭靶

外資推測，對美國享有高額貿易盈餘的亞太國家，可能會成為川普加徵新關稅的目標，包括南韓、台灣、越南等。（路透）

川普 再掌白宮，外資推測，對美國享有高額貿易盈餘的亞太國家，可能會成為川普加徵新關稅 的目標，包括南韓、台灣、越南 等。巴克萊分析師則認為，台灣或許風險較高。

高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示，川普和部分可能的任命人員，聚焦於減少雙邊逆差。美國貿易赤字日增，可能對其他亞洲經濟體開徵關稅。

他認為，南韓、台灣，特別是越南，都對美國享有龐大貿易順差。南韓和台灣的情況，反映出兩國在半導體供應鏈的「特權地位」，而越南則受惠於中國貿易轉向。

南韓去年對美國貿易盈餘，據報達破紀錄的444億美元，其中車輛出口占總輸出近三成。台灣今年第1季對美國出口創歷史新高，達246億美元，年增57.9%，以資訊科技和影音產品出口成長最多。越南今年1~9月對美貿易順差為900億美元。另外印度和日本也對美享有貿易盈餘。

迪安竹估計，這些國家可能會向美國進口商品，以減少貿易盈餘，轉移注意力。

巴克萊分析師Brain Tan指出，川普提議的關稅，很可能會讓亞太區較開放的經濟體，蒙受更大痛苦，台灣對此的曝險，更勝南韓或新加坡。

印尼前貿易部長馮慧蘭也說，川普首次任期對中國實施關稅，導致美中貿易減少，但這些貿易量轉向越南、墨西哥、印尼、台灣等第三國。

她說：「看看供應鏈，大部分零件仍出自中國，只是供應鏈變長。川普2.0時代將發生兩件事，他會開始注意到貿易仍流向中國」，「將增加保護，不只針對中國，也會鎖定美國有雙邊貿易赤字的國家。」

川普揚言要對所有美國進口商品，開徵10%~20%關稅，並對中國進口品加徵60%~100%關稅。高盛預估，美國將在2025年上半，對中國商品平均加徵20%關稅。