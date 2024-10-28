蘋果血糖機App 傳員工參與測試

蘋果進一步深入保健領域，傳出今年曾選擇符合條件的員工，測試一款檢測 血糖的應用程式，希望有助處於糖尿病前期的人，管理飲食、改變生活型態，避免後來發展出糖尿病。

知情人士向彭博資訊透露，今年稍早，蘋果選擇多位有糖尿病前期（prediabetes）症狀的員工參與測試。糖尿病前期是現在沒有糖尿病，但血糖指數高於正常值，有發展成第2型糖尿病的風險。受試員工記錄攝取的食物，然後以市售各款不同機器來監測血糖值。

消息來源說，蘋果並沒有打算要推出這款應用程式（App ），而是希望測試的研究分析，最終能夠將相關技術整合到公司未來的健康產品之內，這些產品包括15年前就萌芽的非侵入式血糖追蹤器。

測試的一大目的，是取得食物與血糖變化的相關數據，探究可能為消費者創造出什麼工具。據了解，血糖App測試現已告一段落。彭博向蘋果查證，蘋果發言人拒絕評論。

這次的測試研究，未直接關連到蘋果努力十多年的不刺指尖取血血糖監測器，但可幫助公司決定血糖監測器研發方案該如何進行。彭博指出，非侵入式血糖機是蘋果最具雄心的健康產品開創之一，目前距離商品化還要數年。據了解原型機的大小如iPhone ，蘋果必須致力將之縮小到可以置入智慧手表裡，也須解決過熱問題。