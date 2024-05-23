迴避兩岸風險 日經：特斯拉要求供應商在台灣與中國以外製造零組件

日經報導，特斯拉請求供應商在台灣和中國之外，製造所需電子零件。 (美聯社)

知情人士透露，美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）已告知供應商，希望最快明年在台灣和中國以外地區建立零件製造生產線，理由是地緣政治不確定性升高。

日經新聞引述特斯拉供應商高階主管的話報導指出，為在中國地區以外銷售的特斯拉車款，生產印刷電路板（PCB）、顯示器、電子控制器（ECU）系統等零組件的供應商，已收到特斯拉的要求，希望在中國和台灣以外地區生產零組件，原因是在美國11月總統選舉前，大中華地區的地緣政治風險不斷升高，此舉的目標是要建立替代供應源，以免供應鏈 受擾。

報導指出，特斯拉在美國宣布加課中國電動車關稅，以及台灣總統賴清德5月20日上任前，就已提出這些要求。

報導說，特斯拉也和日本、南韓等其他亞洲供應商討論相關事宜。一位日商高階主管透露，他所屬的公司為特斯拉跟討論的對象之一。

另一家供應商主管說，由於特斯拉的要求，他所屬的公司已提高泰國產能，「對特斯拉等許多客戶而言，所謂的『中國+1』策略也包含避開台灣」。

知情人士透露，通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）等美國車廠也已要求供應商，研究把電子產品生產移出中國和台灣的可能性，但不像特斯拉般提出正式要求，「我們服務好幾家美國汽車製造商，但特斯拉在試圖規避兩岸風險的態度最積極」，然而，「要排除中國和台灣這種供應鏈成熟地區，難度很高，成本高昂」。

特斯拉未回應日經記者的置評請求。福特與通用拒絕評論個案，但福特表示，持續努力建立強韌、高品質且具成本競爭力的供應鏈。