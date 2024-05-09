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日圓貶不停 日央行不忍了

編譯廖玉玲、易起宇／綜合報導
日圓依舊遭到市場看貶。(路透資料照片)
日圓依舊遭到市場看貶。(路透資料照片)

日本銀行（央行）總裁植田和男8日表示，如果日圓走勢對通膨產生重大影響，央行可能會採取貨幣政策行動。彭博資訊報導指出，日銀總裁對日圓疲弱的措辭趨於強硬，對金融市場發出一連串可能採取政策行動的警告。

植田和男8日在東京的一個活動上說，日圓突然且單邊走弱，會增加不確定性，對日本經濟不利，例如會讓企業難以制定商業計畫。他補充說，如果匯率走勢衝擊了國內物價趨勢，央行自然會考慮採取行動。

他說，雖然央行不會尋求透過貨幣政策直接控制日圓走勢，但仍將仔細研究日圓走勢對經濟和物價產生的影響。前一天與日本首相岸田文雄會面之後，這位央行領導人似乎調整了對日圓的語調。市場因而猜測，植田可能被要求在日圓問題上採取更強硬的立場。

只不過這番表態，似乎絲毫沒有引起市場人士的注意，日圓兌美元8日盤中一度跌0.64%，至155.68日圓，已是連三日下跌，累計貶值逾1.6%，幾乎吐回上周半數漲幅；日圓上周勁升逾3%，創下2022年12月初以來最大周線漲幅，當周日銀疑似兩度進場干預，拉抬日圓兌美元從160.17的34年新低回升。

植田8日稍早在國會回答問題時還表示，重要的是要注意到一個事實：隨著日本企業愈來愈願意透過漲價將成本轉嫁給客戶，日圓疲軟對通膨產生影響的可能性比以前更大。

植田7日晚間與首相會面後，也發表了類似的示警言論，市場猜測，他在將召開的政策會議上可能會採取行動。也出席國會的財務大臣鈴木俊一發表了類似言論，他表示，雖然日圓疲軟有利有弊，但他非常擔心匯率對進口價格上漲壓力的不利一面。分析師表示，這同時也使其與市場陷入一場持久戰，因為市場仍將日圓視為一個做空的好標的。

路透報導，在5月3日為止的這一周，日圓從29日觸及的34年低點160.17躍升了近5%。雖然東京當局沒有證實，但交易員估計日銀在這一周花了近590億美元阻貶日圓。

不過，由於日圓的超低收益率與其他主要經濟體間存在龐大差距，在市場依然看貶的情況下，日圓上周的漲勢恐怕只是曇花一現。

ING亞太研究主管卡內爾表示：「事實上沒有任何改變。這只是提供了日圓短暫喘口氣的機會，終將無可避免地再度面臨市場考驗。」

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