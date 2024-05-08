高齡工作時代來臨 日本豐田汽車回聘65歲以上員工

豐田汽車。(路透)

日本豐田 汽車將從8月開始實施新制，重新聘僱65歲以上員工。由於汽車電動化和自動駕駛技術不斷發展，研發第一線需要更多人力，豐田汽車盼回聘資深員工，運用他們擁有的專門知識和技術，也在勞動力短缺情況下，擴大高齡者就業。

讀賣新聞報導，豐田汽車原本規定的退休 年齡是60歲，並對65歲以下員工設有回聘制度，對65歲以上員工則沒有回聘制度，目前僅有約20人被破格僱用。但從8月起，豐田汽車旗下所有職種將對65歲以上員工實施重新聘僱制度，最多可工作到70歲，工資待遇則以現行回聘制度為基準，因人而異。

豐田汽車目前採取「全方位」開發戰略，在汽油車、電動車（EV）、燃料電池汽車（FCV）方面都有涉獵，這給開發和生產線帶來沉重負擔。

此外，豐田汽車集團近來被揭發許多認證詐欺與品質問題，子公司大發工業（Daihatsu Motor）去年底被揭發使用造假的資料取得國家認證，豐田自動織機（Toyota Industries）在引擎認證測試方面違規，都因此暫停生產。受此影響，豐田汽車認為，為了培育人才並傳承技能，必須讓資深員工在職場上發揮更積極的作用。

豐田汽車也將尋求改善回聘員工的待遇。現行制度下，部長級員工回聘的薪資是退休前的一半，因此到了60歲選擇直接退休、不接受回聘的人約有2成。薪資相關制度將於10月修正，會依據個人貢獻度，靈活調整薪資。

由於勞動力短缺，日本各大企業紛紛採取措施延長或廢止退休年齡，並改善回聘員工的待遇。拉鏈製造商YKK在2021年廢止日本國內公司的退休年齡規定，馬自達汽車也從2022年度起，把退休年齡從60歲提高至65歲。

根據日本總務省調查，2023年65歲至69歲民眾就業率為52.0%，比10年前大幅上升13.3個百分點。