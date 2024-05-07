我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登譴責反猶太主義 「美國不是無法無天的國家」

英國防部薪資系統遭駭 防相：不排除有外國介入

世銀：改變農糧生產方式 6年可減近三分之一全球碳排

中央社／華盛頓6日綜合外電報導
世界銀行表示，改變世界各地糧食生產的方式，將能在2030年底前大幅減少溫室氣體排放。（路透）
世界銀行表示，改變世界各地糧食生產的方式，將能在2030年底前大幅減少溫室氣體排放。（路透）

世界銀行（World Bank）6日表示，改變世界各地糧食生產的方式，將能在2030年底前大幅減少溫室氣體排放。

法新社報導，世界銀行發布報告提到，農糧體系的整體產銷過程所排放溫室氣體約占全球1/3。

而這其中2/3排放量來自中等收入國家，在全球10大溫室氣體排放國中占據7席，中國、巴西印度分別占據前3位。

世銀高級常務副行長特洛森博（Axel van Trotsenburg）在序言中提到：「為保護我們的星球，我們需要改變糧食生產和消費方式。」

這份世銀報告指出，農糧產業有很大機會得以透過「可負擔且能即刻採取的行動」減少全球近1/3碳排，並呼籲各國投入更多資金來處理這個問題。

報告指出，中等收入國家應做出一系列改變，包括轉向低碳畜牧以及更永續利用土地。

特洛森博在另一份聲明說道：「僅需改變中等收入國家在糧食生產過程中諸如森林、生態系統等的土地利用方式，就能在2030年底前將農糧產業排放減少1/3。」

世銀報告表示，為幫助農糧產業轉向低碳排，各國應考慮削減部分浪費的農業補助。

報告認為，像世界第4大溫室氣體排放國美國這樣的高收入國家應加強提供技術援助，並「減少對高碳排糧食來源的補貼」；同時，低收入國家應「避免興建高收入國家如今必須汰換的高碳排基建」。

低收入 印度 巴西

上一則

Fed兩官員暗示目前利率適當 降息時機再研究

延伸閱讀

加拿大2022年碳排量上升 仍有望達成2030減碳目標

加拿大2022年碳排量上升 仍有望達成2030減碳目標
傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入

傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入
印尼代表處與台商會辦ESG碳排講座 探討企業節能淨零

印尼代表處與台商會辦ESG碳排講座 探討企業節能淨零
世界糧食計劃署：加薩恐怕6週內跨越3道饑荒門檻

世界糧食計劃署：加薩恐怕6週內跨越3道饑荒門檻

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。（路透）

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

2024-05-01 04:56

超人氣

更多 >
屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」

吃剩雞骨、枯死植物 好市多可退 華人發現「生財之道」