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越南國父胡志明輪胎涼鞋 文創設計復古時尚逆勢熱銷

中央社／河內7日專電
輪胎涼鞋在越南抗法、抗美時期受到士兵與將帥的喜愛，成為越南爭取獨立、統一的象徵，越南業者看中輪胎涼鞋的市場潛力打造品牌，征服國際與本土市場。（中央社）
輪胎涼鞋在越南抗法、抗美時期受到士兵與將帥的喜愛，成為越南爭取獨立、統一的象徵，越南業者看中輪胎涼鞋的市場潛力打造品牌，征服國際與本土市場。（中央社）

一襲中山裝、腳穿輪胎涼鞋是越南國父胡志明的經典裝扮。只是這款早年越南男性人腳一雙的阿公輪胎涼鞋，卻被市場逐漸淡忘，幸獲業者忍耐虧損，改包裝、說故事、添設計、手工製，反而打響新復古時尚熱銷全球60多國。

影片來源：YouTube

今年45歲的阮進強（Nguyen Tien Cuong）是越南輪胎涼鞋大王（Vua Dep Lop）品牌創辦人，公司總部位於河內市的胡志明博物館園區內，館內所展示的胡志明經典輪胎涼鞋，即出自阮進強岳父范光春（Pham Quang Xuan）巧手。

范光春生於1942年，年輕時在河內市國營鞋廠生產輪胎涼鞋，1970年胡志明博物館人員前來訂購10雙胡志明生前所穿的同款涼鞋打算全國展示，范光春入選復刻涼鞋5人小組之一，這些涼鞋至今仍放在越南各博物館。

輪胎涼鞋不怕潮濕，有利在山區、叢林行走，在越南抗法、抗美時期成為士兵與將帥的戰鞋，也是越南爭取獨立、統一的象徵。而戰後越南物質條件不豐，輪胎涼鞋因便宜耐穿，成了越南男性人腳一雙的「國民涼鞋」。

輪胎涼鞋1980年代在越南相當普遍，直到1986年革新開放後，樣式單一、顏色烏黑的輪胎涼鞋不敵市場化競爭，范光春工作的國營鞋廠只能解散，但他轉行後仍持續利用空檔為有需要的人製作輪胎涼鞋。

阮進強原本是一名軟體工程師，不忍看到岳父的好手藝失傳，加上輪胎涼鞋與越南近代史息息相關，是足以彰顯越南人堅毅精神的文物，便在2013年說服年逾70歲的范光春為輪胎涼鞋建立品牌。

憑藉熱血走上創業路，但現實總是很骨感，首要面對的問題就是「輪胎涼鞋的市場在哪」，該怎麼說服大家「逆現代化」重新穿上50、60年前的「阿公涼鞋」。阮進強說到這裡苦笑，創業前3年一雙鞋子都沒賣出。

為了突破困境，阮進強前往泰國、中國觀摩，這趟旅程讓他發現故事包裝很重要。回到越南後，他主動找上胡志明博物館，盼館方給他一個空間說故事、再現製鞋技術，卻因為並非強迫參觀的行程，只有零星遊客上門。

一次因緣際會下，有顧客告訴他，輪胎涼鞋就算有再好的故事，前提必須是一款合時宜的鞋子，才能被市場接受。這番話讓阮進強放棄了只做黑色經典款的堅持，增添更多顏色與設計，並將輪胎鞋底改良得更為輕薄。

輪胎涼鞋注入創意巧思，擺脫厚重沉悶的黑色，迄今阮進強已經推出50多款，每一款從兒童到大人共計10多個尺碼，不只順利打開市場，更讓人意外的是，輪胎涼鞋的翻身之路，是從外國社群逆勢紅回越南。

阮進強表示，輪胎涼鞋現已銷往全球60多個國家，尤其受到歐美與日本客人的喜愛。曾有越南計程車司機載著外國遊客到店裡消費，隨後詫異地告訴他，沒想到越南的輪胎涼鞋有品牌而且連外國人都知道。

他歸納出心得，輪胎涼鞋對越南人來說再熟悉不過，人們看到輪胎涼鞋會想起很多陳年往事，但終究是停留在回憶裡，可是對外國消費者來說，他們會看到這雙鞋子的歷史價值並認同廢棄輪胎再製的環保理念。

正因為外國客人更為挑剔，輪胎涼鞋得以在更高標準的要求下精益求精。阮進強說，外國客人穿在腳上就是活廣告，形同證明品質、舒適度都沒問題，越南人看了自然而然跟著買，還會在臉書（Facebook）上發文分享。

目前他的工廠共有30多名員工，手工製作的輪胎涼鞋產能全開日產約400雙，平均每個月可賣出5000雙，每雙定價約25萬越南盾（約9.8美元），也接受客製化訂單，價格可達上百萬越南盾。

阮進強剛創業時就提出「古巴有雪茄，越南有輪胎涼鞋」口號，盼外界想到越南就會想到輪胎涼鞋。為了穩步朝目標邁進，他還計劃推出製鞋秀，甚至成立輪胎涼鞋博物館，讓經典融入現代，走進生活變成永恆。

由手工打造的輪胎涼鞋，每一雙都是獨一無二的。擁有30年經驗的製鞋師傅阮文長（圖）...
由手工打造的輪胎涼鞋，每一雙都是獨一無二的。擁有30年經驗的製鞋師傅阮文長（圖）表示，輪胎涼鞋因為是橡膠材質，穿起來非常合腳。（中央社）
越南國父胡志明的經典造型就是穿著中山裝配上輪胎涼鞋，輪胎涼鞋也成了越南抗法、抗美...
越南國父胡志明的經典造型就是穿著中山裝配上輪胎涼鞋，輪胎涼鞋也成了越南抗法、抗美的時代符號之一，象徵越南追求獨立、統一的精神。（中央社）
45歲的阮進強（圖）2013年辭去軟體工程師的工作投入製作輪胎涼鞋並創立品牌，但...
45歲的阮進強（圖）2013年辭去軟體工程師的工作投入製作輪胎涼鞋並創立品牌，但創業前3年一雙鞋子都賣不出去。（中央社）
阮進強為了打開市場，迄今已為輪胎涼鞋設計出50多種款式，讓輪胎涼鞋擺脫厚重沉悶的...
阮進強為了打開市場，迄今已為輪胎涼鞋設計出50多種款式，讓輪胎涼鞋擺脫厚重沉悶的黑色，而有更豐富多元的色彩與設計加入。（中央社）

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