低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

最新報告示警，南韓 勞動人口預料在未來20年內銳減25%，顯示這個亞洲第四大經濟體難以打破出生率低迷的困境，甚至可能導致內需市場崩潰。

根據韓國智庫「朝鮮半島未來人口研究所」（KPPIF）6日的報告，南韓年齡介於15~64歲的勞動人口，預計在2044年約為2,717萬人，等於比2023年足足少了940萬人，原因是新生兒減少，人民平均壽命也增加。

南韓生育率、也就是女性一生的生育數量，已從2022年的0.78降至2023年的0.72，下探歷史新低，去年的平均壽命則增至83.6歲。

這份報告也預測，在2033年，小學入學人數將從去年的約43萬人砍半至22萬人左右；到2038年，每年入伍人數將降至約19萬人，遠低於2023年的26萬人。

報告也提到，南韓總人口數將持續下降，到2065年前將降至4,000萬人以下，遠少於去年的5,171萬人。此外，在2060年，死亡人數將達出生數的五倍

KPPIF說，多數南韓人仍不了解人口問題的嚴重性，而企業已感受到衝擊，例如勞工 短缺、內需市場恐崩潰、以及可能陷入長期性的停滯。KPPIF總裁李仁實（音譯）說，一旦錯失黃金契機、喪失阻止人口危機的機會，要讓社會重回正軌，需付出更多時間與成本。

該機構的專家呼籲，應立即推動移民政策，開放外國勞工，以補足人力缺口。

這份報告是由朝鮮半島未來人口研究所彙整了南韓統計局、僱傭勞動部、南韓央行 、韓國兒童保育與教育研究所等機構的資料編製而成。