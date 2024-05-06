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習近平抵法展開訪問 法財長：歡迎比亞迪到法國設廠

編譯廖玉玲／綜合外電
中國國家主席習近平（左）5日晚間抵達法國，6日與法國總統馬克宏（右）會面。 （路透）
中國國家主席習近平（左）5日晚間抵達法國，6日與法國總統馬克宏（右）會面。 （路透）

路透報導，法國經濟財政部長勒梅爾6日表示，如果比亞迪決定到法國設廠，法國將很歡迎。中國國家主席習近平此時正在法國進行國是訪問。

勒梅爾在一場與汽車業高管的會議中說，「法國歡迎所有工業項目。法國非常歡迎比亞迪和中國汽車工業的到來。」

法國汽車業6日將與政府簽署一項戰略協議，力拚到2027年將電動汽車銷量提高四倍。法國總統馬克龍已為法國國內汽車製造商設定了一個目標：到2030年底將生產200萬輛電動車或混合動力車。

根據與法國政府達成的一項新的中期規劃協議，該國汽車業將同意，到2027年實現80萬輛電動車銷量的中期目標，而2022年為20萬輛。法國車廠還將致力於把輕型多用途電動車的年銷量，從2022年的1.65萬輛提高到10萬輛。

法國財政部的消息人士稱，政府已提撥15億歐元（16億美元）專款，用於今年通過的各種支持電動車生產和購買方案。

在法國銷售的新車中，近20%是電動車，但其中僅12%在當地製造。

法國政府與業界達成的協議，還要求到2030年建成40萬個充電樁，到2027年底在主要交通幹道和大城市興建2.5 萬個快速充電樁。        

電動車 財政部 習近平

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