我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真的要進攻拉法了？以色列陸軍電台稱拉法周邊「開始撤離」

北加南灣進入花粉旺盛期 華女過敏引發哮喘深夜送醫

日圓前景如何？美將持續與高通膨搏鬥 聯邦赤字的影響不容忽視

編譯季晶晶／綜合外電
日圓走勢如何，觀察重點仍在美國通膨。（路透）
日圓走勢如何，觀察重點仍在美國通膨。（路透）

日圓匯價的前景，要看美國多久才能控制住通膨。

日經報導，日圓匯價上周跌宕起伏。美國經濟數據一直到4月快過完之前持續強勁，因此推高長期利率，導致日圓疲弱。日本央行4月26日按兵不動，未改變與美國的利差，空頭更一擁而上，但周三日圓兌美元的劇烈反彈，令市場揣測日本當局砸下大約5兆日圓護盤。周四，在鮑爾表明聯準會（FED）的下一步不太可能是升息後，日圓拋售緩和下來。而周五美國4月就業報告遜於預期，日本可能趁機再度干預了市場。

預期日本央行7月會升息的摩根士丹利認為，干預措施標誌日圓開始反彈。日圓兌美元匯價上周最多貶到160.17，周五一度反彈到151.86，日本2022年干預後阻止日圓貶勢的歷史可能重演。

花旗集團在上周五撰寫報告說，美國就業市場未來幾個月都將維持疲弱，仍預測FED從7月開始降息，到年底降息1個百分點。但這是少數看法。

市場下個關注重點是5月15日發布的美國4月消費者物價。日經評論美國財政政策的影響不容忽視。美政府支出自新冠疫情期間以來大幅膨脹，根據國際貨幣基金4月發表的財政監測報告，財政政策累積的效果使2023年美國核心通膨率增加約0.5個百分點。若將個人消費支出物價指數剔掉財政政策的影響，美國的通膨在今年1-3月間徘徊在2%左右，接近FED的2%目標。

這表示聯準會必須面對聯邦政赤字增長的影響。不管11月美國大選的結果為何，很難想像美國國會能共同推動財政緊縮。此事表明，美國將長期與通膨搏鬥。

日本 FED 就業

上一則

批發價衝45年最高點 羅布斯塔咖啡豆供應緊張 後市看越南

延伸閱讀

巴菲特：波克夏主要投資美國 AI詐騙恐成高成長產業

巴菲特：波克夏主要投資美國 AI詐騙恐成高成長產業
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天
巴隆基金經理人 多看好美股

巴隆基金經理人 多看好美股
羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震

羅省中華會館赴慈濟美國總會 捐款花蓮地震

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
美超微電腦（Super Micro Computer）上季獲利優於預期，並且上調全年財測。（路透）

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

2024-05-01 04:56

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車