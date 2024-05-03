黃金價格回落 油價趨穩收於七周低檔

紐約黃金現貨價格2日下跌0.68%，報每英兩2,303.83美元。 （路透）

周四（2日）國際油價 收於七周低點附近，布蘭特原油小漲0.28%，美國西德州原油微跌0.06%，油價偏弱主要是受累於全球需求疲軟、庫存增加以及美國會快速降息的希望減弱。黃金價 格回落，分析師說，周三漲勢過頭後進行調整。

黃金價格周四走低，紐約黃金現貨價格收盤下跌0.68%，至每英兩2,303.83美元。市場觀察家表示，周三美國聯準會主席鮑爾鴿派談話講話導致美債殖利率大跌，從而所引發的黃金漲勢過頭了，當天金價大漲1.46%，創下4月中旬以來最大單日漲幅。

High Ridge Futures基金和資產管理投資總監David Meger說：「鑑於通膨環境膠著和美元仍屬相對強勢，我們看到黃金市場在過去幾周裡承受到了一些壓力。我們認為，這種回調尚未結束。」現在市場的注意力轉向今日稍晚將公布的美國非農就業報告，如果就業數據極為強勁的話，美國聯準會降息的前景可能又要被進一步看淡。

盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen也表示，現實依然是短期內美國預期不會降息，只要通膨數據總是超出預期，黃金就可能出現「持久的、可能比我們已經看到的更深幅度的回調」。

油價方面，美國西德州原油期貨周四下跌0.05美元，收盤報每桶78.95美元，為3月12日以來最低。布蘭特原油期貨雖收漲0.23美元報每桶83.67美元，但這個價位也是處於3月初以來的低水準。

StoneX石油 分析師Alex Hodes說，這兩大指標原油期貨都收於200日移動均線下方，而200日移動均線是原油價格轉向熊市的關鍵技術指標。

石油市場對美國經濟可能放緩越來越擔心。以色列和哈馬斯之間的戰爭仍在繼續，不過中東石油供應沒有受到重大打擊。周三，油價暴跌超過3%，因為美國政府報告顯示原油庫存意外大增，加上美國聯準會以通膨頑固為由，維持利率不變。周四行情回穩。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）三位消息人士告訴路透，如果需求未能回升，該組織可能會延長減產，這樣的立場有助支撐油價。