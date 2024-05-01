日官方不只阻貶這次還趁勢助升？日圓在紐約尾盤急升3%

日圓兌美元周三在紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測日本當局可能本周二度進場助升日圓。(路透)

日圓兌美元周三在紐約尾盤突然急升逾3%，市場揣測日本 當局趁聯準會（Fed）決策時機，本周二度進場助升日圓，以擺脫長期下來的頹勢。對於日本官方是否進場干預，日本財務省官員表示「無可奉告」。

日圓兌美元從157.58左右突然急升至153.04，紐約最後一小時日圓相關期貨成交金額超過了40億美元，據芝加哥商品交易所（CME）數據統計，這是2月2日來最大的合約成交量。日圓兌美元周三紐約尾盤最後勁升2.1%至 154.57，周四上午在亞洲盤又回落0.8%至155.74。

野村國際外匯策略師Yusuke Miyairi說：「這的確有干預的特徵。」

日本負責負責國際事務的財務省副大臣神田真人答覆彭博新聞求證時說：「對於我們是否干預外匯市場，我暫時無可奉告。」 「我們將在本月底公布干預數據。」」

彭博分析日本央行 帳戶後發現，日本當局為支撐日圓可能在周一實施2022年來首次外匯干預。

日本央行周二公佈的數據顯示，由於包括政府債券發行和稅收支付等財政因素，其經常項目很可能會下降7.56萬億日圓（482億美元）。這遠大於私人貨幣經紀商估計的大約2.1萬億日圓的降幅，暗示干預規模約為5.5萬億日圓。

彭博對銀行部門在日本銀行持有存款的分析顯示，日本周一可能動用了大約5.5兆日圓（348億美元）來支撐日圓。

美元指數下跌0.4%，報105.731點。聯準會（Fed）表示仍傾向降息，但重申希望在降息前獲得通膨繼續下降的「更大信心」。日圓走升，因美債反彈，拉近美日之間的利差。2年期債券殖利率 下跌至5%以下，美國10年期公債殖利率下跌5個基點至 4.63%。

歐元兌美元升值0.5%，至1.0718美元。英鎊升0.3%，至1.2532美元。

Fed還宣布，將從6月1日起放慢縮減資產負債表速度，每月僅允許250億美元的公債到期後不再投資，而不是目前的600億美元。抵押貸款支持證券將繼續每月縮減350億美元。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach說：「Fed放慢縮減速度的事實告訴我，他們希望開始放寬條件，他們不想增加緊縮。」