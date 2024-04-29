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控ChatGPT資訊錯誤 奧地利資料隱私組織提申訴

中央社／維也納18日綜合外電報導
總部位於奧地利維也納的資料保護組織今天宣布將針對人工智慧（AI）開發商OpenAI旗下的ChatGPT提出申訴，因為這款「製造幻覺」的工具會提供其開發者都無法修正的錯誤答案。 （路透）
總部位於奧地利維也納的資料保護組織今天宣布將針對人工智慧（AI）開發商OpenAI旗下的ChatGPT提出申訴，因為這款「製造幻覺」的工具會提供其開發者都無法修正的錯誤答案。 （路透）

總部位於奧地利維也納的資料保護組織今天宣布將針對人工智慧（AI）開發商OpenAI旗下的ChatGPT提出申訴，因為這款「製造幻覺」的工具會提供其開發者都無法修正的錯誤答案。

法新社報導，奧地利資料隱私組織「不關你的事」（none of your business，NOYB）表示，ChatGPT根本無法保證可提供準確資訊，這個工具「不斷製造幻覺（hallucinating），甚至連OpenAI都無法阻止它」。

根據NOYB的說法，OpenAI曾公開承認無法修正其生成式人工智慧（generative AI）所產出的不正確資訊，也無法解釋其資料來源以及ChatGPT儲存的個人資訊。

NOYB指出，就個資問題而言，此類錯誤「不可接受」，因為歐盟法律規定個資必須正確。

NOYB資料保護律師德葛拉夫（Maartje de Graaf）表示：「如果系統無法產生準確、透明的結果，它就不能用於生成個人相關資料。技術必須遵循、而非違反法規要求。」

該組織表示，ChatGPT「多次提供有關NOYB創辦人施倫斯（Max Schrems）出生日期的錯誤資訊，且未告知使用者它不具備必要資訊。」

NOYB說，儘管資料不正確，但OpenAI仍拒絕施倫斯修改或刪除資料的請求，還稱「這是不可能的」。

OpenAI也「未能充分回應」施倫斯取得自己個資的請求，這再度違反歐盟法律。該公司「似乎甚至不願假裝他們會遵守」歐盟法律。

該組織自2018年成立以來，一直針對科技巨頭提出激烈批評。NOYB表示，正要求奧地利資料保護機構對OpenAI進行調查，並處以罰款，以使其符合歐盟法律。

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